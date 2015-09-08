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COINPEAK.BIZ - coinpeak.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:09
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,051
Благодарностей: 400
КП: 0.000
COINPEAK.BIZ - coinpeak.biz
Я не админ!
Старт проекта 04.01.2017


Легенда(google перевод):
Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В COINPEAK.BIZ!
CoinPeak представляет Вам возможность значительно упростить процесс инвестиций. Сегодня традиционные инвестиции требуют обширные знания в торговле, биржах, и много времени, чтобы следить за частых изменений валютных курсов, акций и государственных облигаций. С CoinPeak вам не нужно ничего знать, специалисты компании делают все необходимые процедуры сами и вы наслаждаетесь высокими процентными ставками. Мы предлагаем 5 привлекательных планов для наших инвесторов, в каждом из них прибыль появляется в конце срока вклада. Выберите план, который подходит вам больше всего, и начать делать невероятные прибыли!
Тарифные планы:


102,5% - 135% после 1 дня
План 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ0.50000000 102.50
План 2 Ƀ0.50010000 - Ƀ2.00000000 104.00
План 3 Ƀ2.00100000 - Ƀ5.00000000 106.00
План 4 Ƀ5.00100000 - Ƀ20.00000000 110.00
План 5 Ƀ20.00100000 - Ƀ45.00000000 115.00
План 6 Ƀ45.00100000 - Ƀ100.00000000 125.00
План 7 Ƀ100.00100000 - Ƀ1000.00000000 135.00

115% - 300% через 5 дней
План 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ0.50000000 115.00
План 2 Ƀ0.50010000 - Ƀ2.00000000 125.00
План 3 Ƀ2.00100000 - Ƀ5.00000000 130.00
План 4 Ƀ5.00100000 - Ƀ20.00000000 150.00
План 5 Ƀ20.00100000 - Ƀ45.00000000 200.00
План 6 Ƀ45.00100000 - Ƀ100.00000000 250,00
План 7 Ƀ100.00100000 - Ƀ1000.00000000 300.00

150% - 550% после 10 дней
План 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ0.50000000 150.00
План 2 Ƀ0.50010000 - Ƀ2.00000000 175.00
План 3 Ƀ2.00100000 - Ƀ5.00000000 200.00
План 4 Ƀ5.00100000 - Ƀ20.00000000 350.00
План 5 Ƀ20.00100000 - Ƀ45.00000000 450.00
План 6 Ƀ45.00100000 - Ƀ100.00000000 500.00
План 7 Ƀ100.00100000 - Ƀ1000.00000000 550.00


350% - 1100% после 20 дней
План 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ0.50000000 350.00
План 2 Ƀ0.50010000 - Ƀ2.00000000 400.00
План 3 Ƀ2.00100000 - Ƀ5.00000000 500.00
План 4 Ƀ5.00100000 - Ƀ20.00000000 700.00
План 5 Ƀ20.00100000 - Ƀ45.00000000 800,00
План 6 Ƀ45.00100000 - Ƀ100.00000000 1000,00
План 7 Ƀ100.00100000 - Ƀ1000.00000000 1100,00


1000% - 2500% после 40 дней
План 1 Ƀ0.50000000 - Ƀ1.50000000 1000,00
План 2 Ƀ1.50010000 - Ƀ5.00000000 1500,00
План 3 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 2000,00
План 4 Ƀ10.00100000 - Ƀ1000.00000000 2500,00

Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:8%
Тип выплат:инстант
Нет комиссии на вывод

Официальная компания


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 80%- 7% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://coinpeak.biz/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.2BTC(220$)Hash
a8a28e8fac82f531db30d5acf701867c3821f98cda6a6fba3f afb6521dc46709
__________________
BITCOIN LABORATORY 0.15% в час 3.6% в день - рефбек 8% от суммы депозита
davidd вне форума  
Старый Сегодня, 12:39
#2
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 5,143
Благодарностей: 2,484
КП: 0.357
Re: COINPEAK.BIZ - coinpeak.biz
Фаст с классическим суточным планом на битках? Это что-то интересное..
Техданные в норме, даже гринбар админ прицепил. Если моников жирных возьмет то я пожалуй даже пойду битками закуплюсь.
__________________
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Conqueror-V вне форума  
Старый Сегодня, 12:44
#3
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 989
Благодарностей: 225
КП: 0.169
Re: COINPEAK.BIZ - coinpeak.biz
Цитата:
Сообщение от Conqueror-V Посмотреть сообщение
Если моников жирных возьмет
а возьмет ли ???
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svn1975 на форуме  
Старый Сегодня, 12:50
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,734
Благодарностей: 3,008
КП: 0.074
Re: COINPEAK.BIZ - coinpeak.biz
Депозит

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Alexvv11 на форуме  
Старый Сегодня, 13:09
#5
Профессионал
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Калуга
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.12.2015
Сообщений: 911
Благодарностей: 431
КП: 0.000
Re: COINPEAK.BIZ - coinpeak.biz
Цитата:
Сообщение от Conqueror-V Посмотреть сообщение
Фаст с классическим суточным планом на битках? Это что-то интересное..
Техданные в норме, даже гринбар админ прицепил. Если моников жирных возьмет то я пожалуй даже пойду битками закуплюсь.
Можно и без жирных монов,вот бы 100% страховочку вклада,это получше будет
__________________
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SanekSolo на форуме  
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