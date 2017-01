Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,160 Благодарностей: 713 КП: 0.271

Ниже некуда: новый рекорд цен на солнечную энергию поставлен в Дании



Датский производитель возобновляемой энергии – Pure & Better Energy – провел сделку по продаже солнечной энергии по цене $18,1 за МВт*ч. Таким образом европейская компания поставила новый мировой рекорд по низкой стоимости «зеленой» энергии.



О рекордно низком тарифе сообщает сайт датской энергокомпании. В тендере на покупку 20 МВт*ч принимали участие датские и немецкие потребители.



Эти цифры представляют собой чрезвычайно конкурентоспособную цену для солнечной энергетики в Европе, что свидетельствует о том, что даже «не слишком южные» страны могут конкурировать по стоимости чистой энергии с некоторыми регионами с более интенсивной инсоляцией.



Стоит отметить, что датский рекорд превзошел даже показатели, продемонстрированные более «солнечными» странами. Так, компания SunEdison на аукционе в Чили предложила цену $29,1 за мВт*ч в августе этого года, а затем новая цена в $24,2 за мВт*ч энергии стала следующим рекордом, поставленным в столице ОАЭ.



Pure & Better Energy установила тарифы более чем на 100 МВт*ч солнечной энергии в Дании. В планах компании строительство и ввод в эксплуатацию новых солнечных ферм в 2017 и 2018 годах с использованием инверторов производства Huawei или Sungrow. Основными странами, в которых помимо Дании располагаются мощности компании, являются Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также Германия.



«Зеленая» энергия по всему миру становится все дешевле и дешевле. По данным Bloomberg New Energy Finance, вырабатываемое СЭС электричество в развитых странах уже сегодня на равных может конкурировать с угольными электростанциями. А согласно данным Carbon Brief, например в Британии, в настоящее время солнечные электростанции вырабатывают больше энергии, чем угольные и газовые.



Источник Датский производитель возобновляемой энергии – Pure & Better Energy – провел сделку по продаже солнечной энергии по цене $18,1 за МВт*ч. Таким образом европейская компания поставила новый мировой рекорд по низкой стоимости «зеленой» энергии.О рекордно низком тарифе сообщает сайт датской энергокомпании. В тендере на покупку 20 МВт*ч принимали участие датские и немецкие потребители.Эти цифры представляют собой чрезвычайно конкурентоспособную цену для солнечной энергетики в Европе, что свидетельствует о том, что даже «не слишком южные» страны могут конкурировать по стоимости чистой энергии с некоторыми регионами с более интенсивной инсоляцией.Стоит отметить, что датский рекорд превзошел даже показатели, продемонстрированные более «солнечными» странами. Так, компания SunEdison на аукционе в Чили предложила цену $29,1 за мВт*ч в августе этого года, а затем новая цена в $24,2 за мВт*ч энергии стала следующим рекордом, поставленным в столице ОАЭ.Pure & Better Energy установила тарифы более чем на 100 МВт*ч солнечной энергии в Дании. В планах компании строительство и ввод в эксплуатацию новых солнечных ферм в 2017 и 2018 годах с использованием инверторов производства Huawei или Sungrow. Основными странами, в которых помимо Дании располагаются мощности компании, являются Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также Германия.«Зеленая» энергия по всему миру становится все дешевле и дешевле. По данным Bloomberg New Energy Finance, вырабатываемое СЭС электричество в развитых странах уже сегодня на равных может конкурировать с угольными электростанциями. А согласно данным Carbon Brief, например в Британии, в настоящее время солнечные электростанции вырабатывают больше энергии, чем угольные и газовые.

Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Не верьте всему, что вам говорят. __________________Не верьте всему, что вам говорят.