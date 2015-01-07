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Ниже некуда: новый рекорд цен на солнечную энергию поставлен в Дании

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Ниже некуда: новый рекорд цен на солнечную энергию поставлен в Дании


Датский производитель возобновляемой энергии – Pure & Better Energy – провел сделку по продаже солнечной энергии по цене $18,1 за МВт*ч. Таким образом европейская компания поставила новый мировой рекорд по низкой стоимости «зеленой» энергии.

О рекордно низком тарифе сообщает сайт датской энергокомпании. В тендере на покупку 20 МВт*ч принимали участие датские и немецкие потребители.

Эти цифры представляют собой чрезвычайно конкурентоспособную цену для солнечной энергетики в Европе, что свидетельствует о том, что даже «не слишком южные» страны могут конкурировать по стоимости чистой энергии с некоторыми регионами с более интенсивной инсоляцией.

Стоит отметить, что датский рекорд превзошел даже показатели, продемонстрированные более «солнечными» странами. Так, компания SunEdison на аукционе в Чили предложила цену $29,1 за мВт*ч в августе этого года, а затем новая цена в $24,2 за мВт*ч энергии стала следующим рекордом, поставленным в столице ОАЭ.

Pure & Better Energy установила тарифы более чем на 100 МВт*ч солнечной энергии в Дании. В планах компании строительство и ввод в эксплуатацию новых солнечных ферм в 2017 и 2018 годах с использованием инверторов производства Huawei или Sungrow. Основными странами, в которых помимо Дании располагаются мощности компании, являются Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также Германия.

«Зеленая» энергия по всему миру становится все дешевле и дешевле. По данным Bloomberg New Energy Finance, вырабатываемое СЭС электричество в развитых странах уже сегодня на равных может конкурировать с угольными электростанциями. А согласно данным Carbon Brief, например в Британии, в настоящее время солнечные электростанции вырабатывают больше энергии, чем угольные и газовые.

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