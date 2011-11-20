lannna Мастер

Имя: SVETLANA Пол: Женский Инвестирую в: Другое Регистрация: 05.07.2013 Сообщений: 4,491 Благодарностей: 4,274 КП: 0.590

награды

24 новых фильма для предпринимателя Прогулка

Фильм Роберта Земекиса о целеустремленности и достижении цели. Основан на реальной истории французского канатоходца Филиппа Пети, который отважился совершить трюк — пройти без страховки по канату, натянутому между небоскребами в Нью-Йорке.



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Иррациональный человек

Картина Вуди Аллена рассказывает историю профессора философии Эйба Лукаса, который опустошен и разочарован в жизни, однако находит вдохновение в случайно подслушанной в кафе истории.



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Легенда

Криминальная драма о близнецах Реджи и Ронни Крэй — культовых фигурах преступного мира Великобритании 1960 годов. Братья возглавляли самую влиятельную бандитскую группировку Ист-Энда. В их послужном списке: вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства и собственный ночной клуб, куда доезжали даже голливудские знаменитости. Среди их жертв — криминальные авторитеты Джек МакВитти и Джордж Корнелл.



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Молодость

История успешного композитора и дирижера и оскароносного режиссера Мика, которые решили провести лето на альпийском курорте. Они сталкиваются с любовными переживаниями уже взрослых детей, случайно подсмотренными драмами и откровениями прошлого.



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Безумный Макс: Дорога ярости

Фантастический боевик о побеге из Цитадели, страдающей от тирании Несмертного Джо. Разъярённый военачальник бросает все свои силы на погоню за мятежниками.



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В центре внимания

Основанная на реальных событиях история журналистского расследования одного из самых громких в истории США секс-скандалов. Корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители Церкви.



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Трамбо

Фильм о Далтоне Трамбо — одном из самых успешных голливудских сценаристов, авторе «Римских каникул» и «Спартака». Он попадает в черный список «Hollywood 10», из-за чего вынужден навсегда покинуть «фабрику грез».



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Игра на понижение

Основанная на реальных событиях история нескольких провидцев, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем стало известно на Уолл-стрит. Предсказав, они стали на нем зарабатывать.



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Зверополис

Мультфильм-детектив, действие которого происходит в Зверополисе — современном городе, который населен самыми разными животными. Главный герой Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером стал хитрый лис. Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, от которого зависит судьба всех обитателей города.



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Агенты А.Н.К.Л.

Шпионский фильм Гая Ричи об агентах ЦРУ и КГБ, которым приходится работать вместе, чтобы раскрыть международную преступную организацию, создающую ядерную бомбу.



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И грянул шторм

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1952 году, когда сотрудники береговой охраны в самый разгар шторма, используя деревянные моторные лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров.



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Голограмма для короля

Бизнесмен Алан Клей отправляется в Саудовскую Аравию, где он надеется продвинуть свой технологический проект, который должен помочь его компании выйти из кризиса. Во время томительного ожидания встречи с королем Клей познает скрытые тайны арабского мира, которые преображают реальность, подобно голограмме.



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Разрушение

Успешный финансист пытается выяснить, почему он ничего не чувствует по поводу смерти жены. Он разбирает свою жизнь на части, чтобы понять, что с ним не так.



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Славные парни

Комедийный детектив о наемном охраннике и частном детективе, которые вынуждены работать в паре, чтобы распутать дело о пропавшей девушке.



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Да здравствует Цезарь!

Фильм братьев Коэнов о «золотом веке» Голливуда. Однажды со съемок фильма «Да здравствует Цезарь!» исчезает исполнитель главной роли. Ни жена, ни многочисленные любовницы не знают, где он. Продюсер студии пытается найти его, параллельно решая многочисленные вопросы, возникающие на съемках других картин.



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Из машины

Картина о молодом миллиардере, который сделал состояние на высокотехнологичных разработках. Он нанимает работника, чтобы тот провел неделю в удаленном местечке, тестируя женщину-робота с искусственным интеллектом.



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Равные

Общество будущего, называемое «Коллектив», состоит из мирных, спокойных, вежливых и справедливых людей. В нем не существует ни бедности, ни жадности, ни насилия, ни эмоций. Однако в «Коллективе» появляется угроза: заболевание «Синдром Общественной Сознательности», жертвы которого подвергаются депрессии, уязвимости, страху, любви.



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Стив Джобс

Фильм Дэнни Бойла об истории жизни основателя компании Apple Стива Джобса. Картина рассказывает о подготовке к трем презентациям Джобса. Сюжет картины показывает подготовку Джобса и его команды к трём знаковым презентациям продукции Apple.



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Эверест

Фильм, основанный на реальных событиях, о трагедии, случившейся при восхождении группы альпинистов на Эверест.



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Гений

История о дружбе двух талантливых людей: писателя Томаса Вулфа и издателя Макса Перкинса, открывшего всему миру таких романистов, как Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй.



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Светская жизнь

Фильм Вуди Аллена о Голливуде 1930-х годов. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни, однако позже разочаровывается в ней.



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Расплата

История математического гения, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций.



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Афера под прикрытием

Специалист по внедрению в преступные группировки ставит себе целью раскрыть схему отмывания денег наркокартеля Пабло Эскобара. В одной команде со вспыльчивым оперативником и начинающим агентом, которая исполняет роль подставной невесты, он проводит самую рискованную операцию под прикрытием в истории ФБР.



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Сноуден

История специалиста спецслужб, который совершил самое крупное разоблачение в мировой истории, обнародовав секретные документы, касающиеся тотальной слежки США за своими гражданами и гражданами других государств.



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Легкого поиска и приятного просмотра.

Источник: Фильм Роберта Земекиса о целеустремленности и достижении цели. Основан на реальной истории французского канатоходца Филиппа Пети, который отважился совершить трюк — пройти без страховки по канату, натянутому между небоскребами в Нью-Йорке.Картина Вуди Аллена рассказывает историю профессора философии Эйба Лукаса, который опустошен и разочарован в жизни, однако находит вдохновение в случайно подслушанной в кафе истории.Криминальная драма о близнецах Реджи и Ронни Крэй — культовых фигурах преступного мира Великобритании 1960 годов. Братья возглавляли самую влиятельную бандитскую группировку Ист-Энда. В их послужном списке: вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства и собственный ночной клуб, куда доезжали даже голливудские знаменитости. Среди их жертв — криминальные авторитеты Джек МакВитти и Джордж Корнелл.История успешного композитора и дирижера и оскароносного режиссера Мика, которые решили провести лето на альпийском курорте. Они сталкиваются с любовными переживаниями уже взрослых детей, случайно подсмотренными драмами и откровениями прошлого.Фантастический боевик о побеге из Цитадели, страдающей от тирании Несмертного Джо. Разъярённый военачальник бросает все свои силы на погоню за мятежниками.Основанная на реальных событиях история журналистского расследования одного из самых громких в истории США секс-скандалов. Корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители Церкви.Фильм о Далтоне Трамбо — одном из самых успешных голливудских сценаристов, авторе «Римских каникул» и «Спартака». Он попадает в черный список «Hollywood 10», из-за чего вынужден навсегда покинуть «фабрику грез».Основанная на реальных событиях история нескольких провидцев, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем стало известно на Уолл-стрит. Предсказав, они стали на нем зарабатывать.Мультфильм-детектив, действие которого происходит в Зверополисе — современном городе, который населен самыми разными животными. Главный герой Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером стал хитрый лис. Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, от которого зависит судьба всех обитателей города.Шпионский фильм Гая Ричи об агентах ЦРУ и КГБ, которым приходится работать вместе, чтобы раскрыть международную преступную организацию, создающую ядерную бомбу.Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1952 году, когда сотрудники береговой охраны в самый разгар шторма, используя деревянные моторные лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров.Бизнесмен Алан Клей отправляется в Саудовскую Аравию, где он надеется продвинуть свой технологический проект, который должен помочь его компании выйти из кризиса. Во время томительного ожидания встречи с королем Клей познает скрытые тайны арабского мира, которые преображают реальность, подобно голограмме.Успешный финансист пытается выяснить, почему он ничего не чувствует по поводу смерти жены. Он разбирает свою жизнь на части, чтобы понять, что с ним не так.Комедийный детектив о наемном охраннике и частном детективе, которые вынуждены работать в паре, чтобы распутать дело о пропавшей девушке.Фильм братьев Коэнов о «золотом веке» Голливуда. Однажды со съемок фильма «Да здравствует Цезарь!» исчезает исполнитель главной роли. Ни жена, ни многочисленные любовницы не знают, где он. Продюсер студии пытается найти его, параллельно решая многочисленные вопросы, возникающие на съемках других картин.Картина о молодом миллиардере, который сделал состояние на высокотехнологичных разработках. Он нанимает работника, чтобы тот провел неделю в удаленном местечке, тестируя женщину-робота с искусственным интеллектом.Общество будущего, называемое «Коллектив», состоит из мирных, спокойных, вежливых и справедливых людей. В нем не существует ни бедности, ни жадности, ни насилия, ни эмоций. Однако в «Коллективе» появляется угроза: заболевание «Синдром Общественной Сознательности», жертвы которого подвергаются депрессии, уязвимости, страху, любви.Фильм Дэнни Бойла об истории жизни основателя компании Apple Стива Джобса. Картина рассказывает о подготовке к трем презентациям Джобса. Сюжет картины показывает подготовку Джобса и его команды к трём знаковым презентациям продукции Apple.Фильм, основанный на реальных событиях, о трагедии, случившейся при восхождении группы альпинистов на Эверест.История о дружбе двух талантливых людей: писателя Томаса Вулфа и издателя Макса Перкинса, открывшего всему миру таких романистов, как Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй.Фильм Вуди Аллена о Голливуде 1930-х годов. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни, однако позже разочаровывается в ней.История математического гения, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций.Специалист по внедрению в преступные группировки ставит себе целью раскрыть схему отмывания денег наркокартеля Пабло Эскобара. В одной команде со вспыльчивым оперативником и начинающим агентом, которая исполняет роль подставной невесты, он проводит самую рискованную операцию под прикрытием в истории ФБР.История специалиста спецслужб, который совершил самое крупное разоблачение в мировой истории, обнародовав секретные документы, касающиеся тотальной слежки США за своими гражданами и гражданами других государств.Легкого поиска и приятного просмотра.Источник: https://vc.ru/p/movies-2016

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