Немка сне стала есть петуха и научила его быть собакой

Птицу растили на чей-то рождественский ужин. Но девушка, 25-летняя Шанталь ван дер Кемп из Германии, решила, что будет лучше, если петух просто будет жить у неё дома. Тем более что, несмотря на первоначальный небольшой размер, петуха приняли за члена семьи два пса Шанталь — 11-летний Муфаса и 8-летний Блемдер. Из-за такого соседства выросший петух, получивший кличку Самородок, стал сам себя вести больше как собака: научился ходить на поводке, не пугается лая и играет с другими псами.
Сейчас Самородок, едва не ставший предновогодним ужином, сам празднует вместе с хозяйкой и собаками новогодние и рождественские праздники. Наступивший 2017 год Шанталь вместе с животными отметила в Голландии, где провела для них фотосессию. Каждому из них придумала рождественский наряд.
Видео своих нестандартных животных — петуха, который считает, что он собака, и других — Шанталь выкладывает в соцсети. Она создала им целый канал на "Ютубе". Сама немка работает медсестрой и говорит, что всегда очень любила животных и своим новым питомцем очень гордится.
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