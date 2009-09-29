Шведский фэшн стартап электронной коммерции NA-KD
привлек €14 млн. Инвесторами выступили шведский инвестиционный фонд eEquity
во главе с венчурным фондом Northzone
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Привлеченные инвестиции планируется направить в глобальное расширение проекта, а также на проведение инвентаризации и улучшение качества обслуживания клиентов. Согласно финансовым отчетам NA-KD.com, чистый ежегодный доход проекта составил €22 млн, также растет количество продаж.
Компания была основана и запущена в 2015 году Ярно Ванатапио и насчитывает 90 человек персонала. Это далеко не предел и основатели компании планируют расширение количества сотрудников в связи с планами на открытие новых офисов и представительств.
"Уже в первый год существования нашего e-commerce проекта наблюдался большой интерес со стороны инвесторов, среди которых были скандинавские венчурные фонды, инвесторы со стран Европы и США", заявил Ванатапио. "В результате это дало толчок нашему быстрому развитию и стало двигателем роста нашего стартапа. Для нас важно, чтобы наши инвесторы разделяли наши глобальные взгляды и имели желание инвестировать в необходимом объеме, который соответствует нашим стремлениям и планам на ближайшие годы".
Партнер стартапа Northzone Джессика Нильсон описала NA-KD как явление "уникального поворота" в фешн e-commerce, совместив на своей площадке онлайн-продажи продукции как новосозданных магазинов, так продажи собственных брендов, что в результате приносит большую прибыль.
По словам Джессики Нильсон, она впечатлена основателем стартапа Ярно Ванатапио и сплоченными действиями его команды, их стремлением и в результате послужным списком в электронной коммерции.
Ранее, летом прошлого года, стартап NA-KD привлек инвестиции на сумму приблизительно €3,6 млн.
Перевод специально для MMGP: tech.eu