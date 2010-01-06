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Golden-City-Trade РЕФБЕК 80%

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Старый Сегодня, 03:47
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 06.01.2010
Сообщений: 576
Благодарностей: 1,476
КП: 0.017
Golden-City-Trade РЕФБЕК 80%
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Golden-City-Trade
80% РЕФБЕКА (8% ОТ ДЕПОЗИТА)
НА ПЕРВЫЙ ВКЛАД!

Предлагаю рефбек 80% (8% от депозита) на первый вклад не зависимо от его размера.

ВНИМАНИЕ!

1. При регистрации должен быть указан МОЙ логин snb777 (ID: 4935)

2. После регистрации и внесении депозита оставьте заявку на рефбек в этой теме и свяжитесь со мной посредством личного сообщения на форуме или скайпа: snb1967

3. В заявке укажите данные связанные с вашим депозитом:
ваш логин в Golden-City-Trade
сумма депозита
платежная система
реквизиты для получения рефбека (выплаты рефбека на Perfect Money возможно и др.)

4. Обязательно отпишитесь в этой теме о получении рефбека.

5. Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада. Последующие запросы обрабатываться не будут.

6. Выплата рефбека будет осуществлена в течении 48 часов на ваш кошелек.

Ссылка для регистрации в проекте Golden-City-Trade, в подписи

ВАЖНО Перед переходом по реферальной ссылке необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера.
__________________
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Golden-City-Trade НАДЕЖНЫЙ
25-30% в месяц стабильно!
bondar777 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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