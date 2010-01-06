Golden-City-Trade РЕФБЕК 80%

Golden-City-Trade
80% РЕФБЕКА (8% ОТ ДЕПОЗИТА)
ВНИМАНИЕ!
1.
НА ПЕРВЫЙ ВКЛАД!
Предлагаю рефбек 80% (8% от депозита) на первый вклад не зависимо от его размера.
При регистрации должен быть указан МОЙ логин snb777 (ID: 4935)
2.
После регистрации и внесении депозита оставьте заявку на рефбек в этой теме и свяжитесь со мной посредством личного сообщения на форуме или скайпа: snb1967
3.
В заявке укажите данные связанные с вашим депозитом:
ваш логин в Golden-City-Trade
сумма депозита
платежная система
реквизиты для получения рефбека (выплаты рефбека на Perfect Money возможно и др.)
4.
Обязательно отпишитесь в этой теме о получении рефбека.
5.
Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада. Последующие запросы обрабатываться не будут.
6.
Выплата рефбека будет осуществлена в течении 48 часов на ваш кошелек.
Ссылка для регистрации в проекте Golden-City-Trade
, в подписи
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