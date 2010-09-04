Sarcos Robotics для ловких роботов привлекла $15.625 млн инвестиций

Американская компания Sarcos Robotics из Белвью штат Вашингтон и Солт-Лейк-Сити штат Юта является разработчиком ловких роботов для использования в непредсказуемых и неструктурированных средах привлекла $15.625 млн. инвестиций в серии А.
Новым инвестором стала нефтепромышленная фирма Schlumberger, которая присоединилась к уже существующим инвесторам, таким как Caterpillar, GE Ventures и Microsoft. Ашок Белани, исполнительный вице-президент Schlumberger присоединяется к совету директоров Sarcos Robotics.
Компания, которая собрала более $25 млн. инвестиций в общем объеме за 2016 год, намерена использовать средства для расширения команды, коммерциализации своих передовых технологий в робототехнике, в расширении по продажам и в маркетинге.
Биньямин Вольф является председателем и главным исполнительным директором компании Sarcos Robotics, которая разрабатывает и производит робототехнические системы под контролем человека для использования в непредсказуемых и неструктурированных средах для защиты здоровья, безопасности и сохранения жизни человека.
На сегодня Sarcos является мировым лидером ловких, телеконвертируемых управляемых роботизированных систем. Компания провела более чем 25 лет исследований и разработок в таких сферах, как роботизированные системы для промышленности и развлечений, медицинские приборы, включая протезы и сосудистые системы, механические и электрические микросистемы для практического применения.
Перевод специально для mmgp.ru