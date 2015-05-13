Ford отказался инвестировать $1,6 млрд в строительство нового завода в Мексике

Американская компания «Ford», производящая автомобили, отказалась инвестировать 1,6 млрд. долларов в строительство мексиканского завода.
По официальной информации, поступившей накануне, представитель пресс-службы компании заявил, что проект в Сан-Луис-Потоси заморожен. «Ford» воспользуется альтернативным вложением в размере 700 млн. долларов в автомобильный завод, расположенный в городе Флэт-Рок, штат Мичиган, США.
Однако представитель «Форд» заверил, что компания по-прежнему настроена на выпуск новой модели Ford Focus в мексиканском заводе «Эрмосильо». Но такие обещания уже не внушают доверия.
Несколько ранее стало известно, что Д. Трамп потребовал перенести заводы другого крупного автомобильного производителя «General Motors» на территорию США.
Таким образом, инвесторам становится понятно, что Д. Трамп настроен весьма агрессивно в отношении практики аутсорсинга, применяемой на протяжении многих лет американскими промышленными гигантами. Для сведения следует объяснить, что аутсорсинг позволяет значительно экономить на логистике, налогооблагаемой базе и трудовых затратах, тем самым наращивая прибыль. Побочный эффект имеет множество пунктов, одним из которых является сокращение рабочих мест в США.
Специально для mmgp.ru