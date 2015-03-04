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Ford передумал инвестировать 1,6 миллиарда долларов в мексиканский завод

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Ford передумал инвестировать 1,6 миллиарда долларов в мексиканский завод


Компания Ford заявила об отмене планов по инвестиции 1,6 миллиарда долларов в строительство нового завода в Мексике. Об этом во вторник, 3 января, сообщает Rambler News Service.

Вместо этого автопроизводитель намерен вложить 700 миллионов долларов в развитие производства внутри США.

Ford изменил свои планы на фоне предвыборных заявлений Дональда Трампа, который выступал за сохранением рабочих мест внутри страны.

3 января избранный президент США раскритиковал General Motors за то, что автопроизводитель собирает машины в Мексике, а затем беспошлинно ввозит их в США. «Производите ее в США или платите большие пограничные пошлины!» — потребовал Трамп.

29 декабря Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация, — «покупай американское» и «нанимай американцев».

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