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Intel подтверждает приобретение 15% доли в проекте Here

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Старый Сегодня, 00:56
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 3,578
Благодарностей: 444
КП: 0.098
Intel подтверждает приобретение 15% доли в проекте Here


Here - это компания, которая занимается отображением данных на картах и определением местоположения, ранее принадлежала Nokia и была продана за 2,5 миллиарда евро в 2015 году консорциуму автопроизводителей, в который входят Audi, BMW и Daimler. Сегодня появился новый инвестор, компания Intel подтвердила, что приобрела 15% в этом проекте, который планирует использовать для разработки автономных систем позиционирования. Компании не раскрывают стоимость доли, однако, если считать по цене продажи 2015 года, то сумма составляет около 390 миллионов долларов по сегодняшнему курсу.


По словам Брайана Крзанича, генерального директора компании Intel, автомобили становятся одними из самых умных устройств в мире. Его поддерживает Эдзард Овербек, генеральный директор Here, который утверждает, что для самоуправляющегося транспортного средства необходимы точные представления реального мира и это требует мощной вычислительной платформы, а сотрудничество с Intel позволит создать современную локационную платформу.

В планах разработка архитектуры, которая увеличит безопасность движения и повысит предсказуемость. Как часть этой программы - повышение точности отображения данных: сегодня локации отображаются с точностью до метра, но планируется довести эту цифру до сантиметров в HD-качестве, что необходимо для самоуправляющихся автомобилей, которые нуждаются в более точных данных для определения своего местоположения в режиме реального времени.

Intel будет работать с Audi, BMW и Daimler, чтобы протестировать свою архитектуру, а также сможет предложить свои разработки другим автопроизводителям.


Перевод специально для форума MMGP.ru

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Старый Сегодня, 01:09
#2
Специалист
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 741
Благодарностей: 140
КП: 0.324
Re: Intel подтверждает приобретение 15% доли в проекте Here
Молодцы интела, подбирают под себя то что принесет миллиарды, машинки то с каждым днем действительно умнеют, не за горами полностью автономный автопилот.
gutov на форуме  
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