Stable Bank LTD - stable-bank.com Я не админ или владелец!



Stable Bank LTD







Старт: 3.01.2017

Описание:

Цитата: Для того, чтобы защитить деньги от потерь, стабильный банк наряду с анализом кредитоспособности заемщика уже давно начали использовать еще один способ хеджирования: спрос со стороны заемщика, предоставляющего кредит или даже стабильного банковского вклада, чтобы направить использования в различных способах инвестирования.

Предоставление кредита (ипотеки) - является собственностью заемщика, который может быть изъят из него Стабильная Банка и продан, чтобы покрыть долги, которые он не может вернуться.

Например, коммерческая фирма берет со стабильного банка кредит на покупку товар для магазина, который управлять профессиональной командой менеджера. Таким образом, StableBank может потребовать, чтобы товары были выпущены в качестве залога для получения кредита. Если фирма не в состоянии погасить долг вовремя, стабильный банк будет принимать свои собственные продукты и продавать, чтобы покрыть свои убытки. Если стабильный банк не доверяет этой компании, вы можете даже просить, что он дал ему ипотечный кредит любого другого ценного имущества (и стоить дороже, чем стоимость займов выданных стабильный банк).

В любом случае, алгоритм заимствования стабильный банк выкладывается таким образом, что даже в случае банкротства денег заемщик фирмы вкладчиков в коей мере не потерял.

После того, как мы собрали сплоченную команду единомышленников, среди которых были настоящие профессионалы, компетентные не только в области стратегического финансового планирования, но и в сфере онлайн инвестирования и онлайн кредиты. Также были привлечены нами к сотрудничеству ведущие наставники инвестиционных фондов, благодаря которым стало возможным начало стадии, на самом деле интересно и важно для нашей страны. Инвестиционные планы:

Цитата: 130% After 1 Day

Spent Amount ($) Profit (%)

$10.00 - $499 103%

$500 - $1999 104%

$2000 - $4999 110%

$5000 - $9999 116%

$10000 - $20000 130%



200% After 3 Days

Spent Amount ($) Profit (%)

$10.00 - $499 110%

$500 - $1999 113%

$2000 - $4999 134%

$5000 - $9999 156%

$10000 - $20000 200%



275% After 5 Days

Spent Amount ($) Profit (%)

$10.00 - $499 117%

$500 - $1999 122%

$2000 - $4999 160%

$5000 - $9999 198%

$10000 - $20000 275%



370% After 7 Days

Spent Amount ($) Profit (%)

$10.00 - $499 125%

$500 - $1999 132%

$2000 - $4999 190%

$5000 - $9999 248%

$10000 - $20000 370%



999% After 12 Days

from: $1999 to: $4999



1999% After 15 Days

from: $1999 to: $4999



2999% After 20 Days

from: $1999 to: $4999 Платёжные системы:

- Perfect Money - Верифицирован, 0 Trust Score point(s)

- Payeer

- Bitcoin

- AdvCash



Выплаты: ручные в течение 24 бизнес часов

Реферальная программа: 3%

Язык интерфейса: Английский

Скрипт: Gold Coders (stable-bank.com - Licensed)

Регистратор: Namecheap - Created on 2016-10-02 - Expires on 2017-10-02 - Updated on 2017-01-03

SSL: Comodo - Valid from January 2, 2017 to January 3, 2018

Хостинг: DDoS-Guard

IP Address: 186.2.161.15

Name Server: ns1.ddos-guard.net

Name Server: ns2.ddos-guard.net

Name Server: ns3.ddos-guard.net

Name Server: ns4.ddos-guard.net





Регистрация в проекте



Мой депозит:

The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U9629100->U13519999. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to stable-bank.com User profitinfo.. Date: 21:00 03.01.17. Batch: 159162926.





