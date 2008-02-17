Stable Bank LTD - stable-bank.com

Для того, чтобы защитить деньги от потерь, стабильный банк наряду с анализом кредитоспособности заемщика уже давно начали использовать еще один способ хеджирования: спрос со стороны заемщика, предоставляющего кредит или даже стабильного банковского вклада, чтобы направить использования в различных способах инвестирования.
Предоставление кредита (ипотеки) - является собственностью заемщика, который может быть изъят из него Стабильная Банка и продан, чтобы покрыть долги, которые он не может вернуться.
Например, коммерческая фирма берет со стабильного банка кредит на покупку товар для магазина, который управлять профессиональной командой менеджера. Таким образом, StableBank может потребовать, чтобы товары были выпущены в качестве залога для получения кредита. Если фирма не в состоянии погасить долг вовремя, стабильный банк будет принимать свои собственные продукты и продавать, чтобы покрыть свои убытки. Если стабильный банк не доверяет этой компании, вы можете даже просить, что он дал ему ипотечный кредит любого другого ценного имущества (и стоить дороже, чем стоимость займов выданных стабильный банк).
В любом случае, алгоритм заимствования стабильный банк выкладывается таким образом, что даже в случае банкротства денег заемщик фирмы вкладчиков в коей мере не потерял.
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