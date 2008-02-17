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Stable Bank LTD - stable-bank.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 1,961
Благодарностей: 905
КП: 0.000
Stable Bank LTD - stable-bank.com
Я не админ или владелец!

Stable Bank LTD



Старт: 3.01.2017

Описание:
Цитата:
Для того, чтобы защитить деньги от потерь, стабильный банк наряду с анализом кредитоспособности заемщика уже давно начали использовать еще один способ хеджирования: спрос со стороны заемщика, предоставляющего кредит или даже стабильного банковского вклада, чтобы направить использования в различных способах инвестирования.
Предоставление кредита (ипотеки) - является собственностью заемщика, который может быть изъят из него Стабильная Банка и продан, чтобы покрыть долги, которые он не может вернуться.
Например, коммерческая фирма берет со стабильного банка кредит на покупку товар для магазина, который управлять профессиональной командой менеджера. Таким образом, StableBank может потребовать, чтобы товары были выпущены в качестве залога для получения кредита. Если фирма не в состоянии погасить долг вовремя, стабильный банк будет принимать свои собственные продукты и продавать, чтобы покрыть свои убытки. Если стабильный банк не доверяет этой компании, вы можете даже просить, что он дал ему ипотечный кредит любого другого ценного имущества (и стоить дороже, чем стоимость займов выданных стабильный банк).
В любом случае, алгоритм заимствования стабильный банк выкладывается таким образом, что даже в случае банкротства денег заемщик фирмы вкладчиков в коей мере не потерял.
После того, как мы собрали сплоченную команду единомышленников, среди которых были настоящие профессионалы, компетентные не только в области стратегического финансового планирования, но и в сфере онлайн инвестирования и онлайн кредиты. Также были привлечены нами к сотрудничеству ведущие наставники инвестиционных фондов, благодаря которым стало возможным начало стадии, на самом деле интересно и важно для нашей страны.
Инвестиционные планы:
Цитата:
130% After 1 Day
Spent Amount ($) Profit (%)
$10.00 - $499 103%
$500 - $1999 104%
$2000 - $4999 110%
$5000 - $9999 116%
$10000 - $20000 130%

200% After 3 Days
Spent Amount ($) Profit (%)
$10.00 - $499 110%
$500 - $1999 113%
$2000 - $4999 134%
$5000 - $9999 156%
$10000 - $20000 200%

275% After 5 Days
Spent Amount ($) Profit (%)
$10.00 - $499 117%
$500 - $1999 122%
$2000 - $4999 160%
$5000 - $9999 198%
$10000 - $20000 275%

370% After 7 Days
Spent Amount ($) Profit (%)
$10.00 - $499 125%
$500 - $1999 132%
$2000 - $4999 190%
$5000 - $9999 248%
$10000 - $20000 370%

999% After 12 Days
from: $1999 to: $4999

1999% After 15 Days
from: $1999 to: $4999

2999% After 20 Days
from: $1999 to: $4999
Платёжные системы:
- Perfect Money - Верифицирован, 0 Trust Score point(s)
- Payeer
- Bitcoin
- AdvCash

Выплаты: ручные в течение 24 бизнес часов
Реферальная программа: 3%
Язык интерфейса: Английский
Скрипт: Gold Coders (stable-bank.com - Licensed)
Регистратор: Namecheap - Created on 2016-10-02 - Expires on 2017-10-02 - Updated on 2017-01-03
SSL: Comodo - Valid from January 2, 2017 to January 3, 2018
Хостинг: DDoS-Guard
IP Address: 186.2.161.15
Name Server: ns1.ddos-guard.net
Name Server: ns2.ddos-guard.net
Name Server: ns3.ddos-guard.net
Name Server: ns4.ddos-guard.net




Мой депозит:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U9629100->U13519999. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to stable-bank.com User profitinfo.. Date: 21:00 03.01.17. Batch: 159162926.


Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию собственных средств! Я не знаю сколько проработает проект, и получите ли вы в нем профит!
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Последний раз редактировалось profit-info-com; Сегодня в 00:42.
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Старый Сегодня, 00:47
#2
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 33,142
Благодарностей: 38,489
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: Stable Bank LTD - stable-bank.com
Был Голден Банк, соскамился.. Открылся Стабле Банк!

Цитата:
13519999 (StableBank) Создан 21.11.2016 Рейтинг Trust Score 0 point(s) Верификация аккаунта Верифицирован
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 00:48
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 3,339
Благодарностей: 7,586
КП: 0.439
Re: Stable Bank LTD - stable-bank.com
Хайп с таким названием уже был. Давно правда

http://mmgp.ru/showthread.php?t=1262...table-bank.com
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pooh95 на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 00:54
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Internet
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 1,961
Благодарностей: 905
КП: 0.000
Автор темы Re: Stable Bank LTD - stable-bank.com
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
Был Голден Банк, соскамился.. Открылся Стабле Банк!
А сколько еще этих банков будет Но надеюсь год откроет более-менее "надежный банк".
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Старый Сегодня, 01:00
#5
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,362
Благодарностей: 5,383
КП: 0.388
Re: Stable Bank LTD - stable-bank.com
Диз смахивает на легенду, а вот деп пока только ТСа На выходных посмотрю если доживет
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