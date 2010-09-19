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Мобильный банк Monese привлек $10 млн инвестиций

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Мобильный банк Monese привлек $10 млн инвестиций


Лондонский финтех-стартап Monese, разработавший мобильное банковское приложение для иммигрантов, которые в противном случае столкнулись бы с большими проблемами открытия банковского счета за пределами своей страны, привлек $10 миллионов финансирования в первом инвестиционном раунде.

Компания планирует использовать полученные инвестиции, чтобы запустить новые аккаунты в евро, в результате чего сможет обслуживать клиентов на других европейских рынках (кроме Великобритании), а также собирается внедрить новые функциональные возможности, такие как прямые дебетовые и кредитные услуги. Это поспособствует тому, что мобильный банк Monese станет еще ближе к полноценному сервису, охватывающему абсолютно все операции, которые осуществляются в традиционных банках.

Инвестиции для стартапа в текущем раунде предоставили такие венчурные фонды, как Anthemis Exponential Ventures (который ранее поддержал инвестициями банк Simple), STE Capital и Korea Investment Partners.

Последний недавно инвестировал в первый и пока единственный корейский интернет-банк Kakao Bank и является стратегически важным инвестором для Monese. Кроме того, впервые в своей истории фонд Korea Investment Partners профинансировал европейский стартап.

Действующие инвесторы Smartcap и Seecamp также участвовали в данном раунде. В результате, общий объем полученного стартапом финансирования вырос до $15,8 млн.



Воспользоваться Monese можно с помощью мобильного приложения для Android и IOS, при этом счет можно открыть в течение 3-х минут. Стартап обслуживает текущие счета (в том числе различные банковские счета), дебетовые карты Visa, а также обеспечивает недорогие международные денежные переводы. Клиенты также могут вносить денежные депозиты, в любой момент снимать деньги и хранить их в разных валютах.

Стоит отметить, что стартап к концу прошлого года постепенно изменил свою модель монетизации. Вместо того, чтобы взимать комиссию за каждую транзакцию (после того, как пользователь израсходовал свой бесплатный лимит), стартап перешел на обычную ежемесячную плату в размере £4,95 для почти всех своих услуг (например, за обмен валют). Это с достаточным запасом покрывает различные издержки, даже для самых активных пользователей.

Также новации позволили Monese позиционировать себя в сравнении со стандартными банками, как сервис с более прозрачным обслуживанием и самой лучшей стоимостью банковских услуг для иммигрантов или других людей, у кого возникают трудности с получением доступа к так званому «свободному» банкингу.


Как мы уже ранее отмечали, финтех-стартапы вскрыли проблему того, что банковские финансовые услуги никогда не были свободными, например, банки часто злоупотребляют такими вещами, как скрытые платежи в кредитах с «нулевой процентной ставкой». Кроме того, со многих иммигрантов банки берут за свои услуги плату в размере около £7 только за одно открытие основного счета.

Чего сумел достичь Monese? Представители стартапа утверждают, что на текущий момент они обслуживают свыше 40 000 клиентов из более чем 179 различных стран. Начиная с сентября 2015 года было проведено более 1,8 миллиона сделок, на общую сумму, равную £150 млн.

В июле прошлого года стартап сообщил, что 74 процента всех поступивших депозитов являются заработной платой его пользователей, тем самым демонстрируя, что Monese пользуется большой популярностью и доверием у многих своих клиентов. Вполне очевидно, что и инвесторам данного стартапа также понравилась подобная тенденция в его развитии.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/01/03/monese-series-a/

https://text.ru/antiplagiat/586c07755459a
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