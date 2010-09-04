Henge Docks для док-станций всех устройств Apple привлекла $1.6 млн инвестиций

Американская компания Henge Docks из Сан-Франциско штат Калифорния является проектировщиком высокопроизводительных док решений для устройств Apple привлекла $1,6 млн. инвестиций.
Инвестором стал River Forest Capital Partners, который оценил Henge Docks в $50 млн.
Компания намерена использовать средства для расширения своих текущих производственных линий, а также выхода на новые рынки, включая предприятия и образовательные учреждения.
Мэтью Врум является генеральным директором компании Henge Docks, которая разрабатывает док-станции и программное обеспечение, позволяющее интеграцию устройств в экосистеме Apple. Флагманским продуктом компании является горизонтальный док, который автоматически объединяет MacBook и другие устройства Apple в единое целое.
Автоматизированная стыковка и полная интеграция с Mac OS X вместе составляют самую умную в мире док-станцию. Мощная поддержка до трех внешних дисплеев и 13 портов расширения, в том числе Thunderbolt 2. Macbook становится самым мощным. Металлическая архитектура и элегантный дизайн создают естественное расширение MacBook. Также MacBook защищен паролем док-замком.
Кроме этого компания также успешно выпускает другие продукты. Это вертикальные док-станции для MacBook, подставки с разными функциями для iPhone и IPad, и Clique (подставка) для Apple Magic Trackpad и Magic клавиатуры.
Вертикальная док-станция разработана специально для MacBook Pro с Retina дисплеем. Чистый, простой и элегантный дизайн. Это интеграция между ноутбуком, настольным компьютером и домашним кинотеатром с устранением спутывания кабелей. Изящный металлический корпус изготовленный из металлического сплава высокого качества, который соответствует эстетике MacBook Pro с Retina дисплеем.
Эти доки самые лучшие для бизнеса. Они супер прочны и долговечны.
Перевод специально для mmgp.ru