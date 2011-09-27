Частная инвестиционная компания выкупит LANDesk за $1,1 млрд

Работники компании LANDesk Software Inc., из Солт-Лейк-Сити, могут ожидать большого числа изменений в 2017 году. Частная инвестиционная компания Clearlake Capital Group L.P., под управлением которой находится более $3 млрд активов, сегодня сообщила о покупке компании-разработчика программных решений для управления процессами, алгоритмами безопасности LANDesk Software Inc.
Анонимный источник, сообщил изданию "The Wall Street Journal", что общая сумма сделки может превысить $1,1 млрд. Для LANDesk, это самое крупное событие начиная с 1991 года, когда компания была поглощена корпорацией Intel.
С того самого момента, разработчик из Солт-Лейк-Сити перешел в область разработки программных продуктов, для помощи управления сотрудниками, что включает в себя не только общую программную инфраструктуру, но и центры обработки данных. Помимо этого реализуется ряд мер безопасности для защиты данных клиентов от взлома. Нынешняя сделка должна позволить укрепить и улучшить линейку существующих программных продуктов.
В состав LANDesk, входит дочерняя компания Heat Software Inc. образовавшаяся вследствие приобретения FrontRange Solutions Inc. и Lumension Security, в 2015 году. Это позволило Heat Software Inc. заниматься установкой аппаратных средств управления с повышенной защитой.
В данный момент, количество сотрудников компании насчитывает 1600 человек, обеспечивающих стабильную работу для 22 тысячи клиентов и порядка 40 миллионов точек управления. После слияния, компания получит новое имя. Годовой доход компании составляет $180 млн.
Бывшим владельцев фирмы, обеспечивающим рост числа активов в течении 6 лет, является частная инвестиционная компания Thoma Bravo.
Перевод специально для MMGP.ru