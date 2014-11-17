BitPagos привлек $1.9 миллиона для расширения биткоин-платежей в Южной Америке

BitPagos, стартап, занимающийся биткоин платежами, получил 1,9 миллиона долларов финансирования в Серии А для расширения своих услуг в Южной Америке. Раунд возглавила китайская компания Huiyin Blockchain Venture при участии таких инвесторов, как Digital Currency Group, Boost VC и Draper VC. Компания была основана в 2014 году в Буэнос-Айресе, Аргентина.
Также BitPagos теперь будет называться Ripio, что в переводе с испанского значит "гравий". Это название совпадает с услугой потребительского кредитования компании, которая позволяет людям с ограниченной банковской историей получить кредит.
Ripio планирует использовать полученное финансирование для расширения предоставления услуг на Бразилию и Мексику, используя свой электронный кошелек, а также в дальнейшем есть намерения добавить систему кредитования. Для этого планируется нанять местный штат, состоящий из нескольких человек в каждой стране.
Компания стремится использовать цифровые валюты для стимулирования финансовой интеграции в Южной Америке, где кредитной картой владеют менее 20% населения и миллионы не имеют даже банковского счета. По отчетам Всемирного Банка, большинство людей в регионе все еще предпочитают хранить деньги под матрасом, а не в банке на депозите.
Ripio постарается изменить эту ситуацию, позволяя пользователям делать покупки онлайн в любом месте, используя приложение-кошелек для Android, для iOS версия выйдет позже. Таким образом, у пользователя появляется история покупок и компания может использовать ее как кредитную историю для выдачи микрокредитов или каких-либо других услуг, которые были ранее недоступны людям.
Рост цены на биткоин помог стимулировать интерес к мобильному кошельку Ripio: только за декабрь 2016 года количество активных пользователей выросло на 40%.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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