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BitPagos привлек $1.9 миллиона для расширения биткоин-платежей в Южной Америке

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Старый Сегодня, 23:10
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
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BitPagos привлек $1.9 миллиона для расширения биткоин-платежей в Южной Америке


BitPagos, стартап, занимающийся биткоин платежами, получил 1,9 миллиона долларов финансирования в Серии А для расширения своих услуг в Южной Америке. Раунд возглавила китайская компания Huiyin Blockchain Venture при участии таких инвесторов, как Digital Currency Group, Boost VC и Draper VC. Компания была основана в 2014 году в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Также BitPagos теперь будет называться Ripio, что в переводе с испанского значит "гравий". Это название совпадает с услугой потребительского кредитования компании, которая позволяет людям с ограниченной банковской историей получить кредит.

Ripio планирует использовать полученное финансирование для расширения предоставления услуг на Бразилию и Мексику, используя свой электронный кошелек, а также в дальнейшем есть намерения добавить систему кредитования. Для этого планируется нанять местный штат, состоящий из нескольких человек в каждой стране.

Компания стремится использовать цифровые валюты для стимулирования финансовой интеграции в Южной Америке, где кредитной картой владеют менее 20% населения и миллионы не имеют даже банковского счета. По отчетам Всемирного Банка, большинство людей в регионе все еще предпочитают хранить деньги под матрасом, а не в банке на депозите.

Ripio постарается изменить эту ситуацию, позволяя пользователям делать покупки онлайн в любом месте, используя приложение-кошелек для Android, для iOS версия выйдет позже. Таким образом, у пользователя появляется история покупок и компания может использовать ее как кредитную историю для выдачи микрокредитов или каких-либо других услуг, которые были ранее недоступны людям.

Рост цены на биткоин помог стимулировать интерес к мобильному кошельку Ripio: только за декабрь 2016 года количество активных пользователей выросло на 40%.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Старый Сегодня, 23:27
#2
Профессионал
 
Имя: Мистер Позитив
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 4,051
Благодарностей: 472
КП: 0.074
Re: BitPagos привлек $1.9 миллиона для расширения биткоин-платежей в Южной Америке
Это шанс изменить отношение людей к хранению денег и не только. Хорошо начинать с тех, кто хранит свои деньги под матрасом. Совсем не удивлен что финансирование из Китая.
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