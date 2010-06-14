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Угадай курс BTC/USD на 11.01.2017 00:00 (100$ от FXOpen)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP, посвященные криптовалютам.
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Старый Сегодня, 22:42
#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
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награды Волшебный горшочек 
Любимая тема Угадай курс BTC/USD на 11.01.2017 00:00 (100$ от FXOpen)
Угадай курс BTC/USD на 11.01.2017 00:00 (FXOpen)


Условия конкурса

Необходимо максимально точно угадать курс BTC/USD на FXOpen по цене Bid в 00:00 ( по открытию дневной свечи) 11 января 2017 года.

Предполагаемый курс криптовалюты BTC/USD публикуем прямо в этой теме(*):

1. Предположения могут повторяться.
2. Каждый участник(**) может оставить только один пост. Курс указывать в виде хххх.ххx(***) за один bitcoin (Например, Morg - 278,543)
3. Приём прогнозов прекращается 8 января 2017 года по МСК включительно.
4. Результаты конкурса будут объявлены после завершения приёма прогнозов.

Призовой фонд - 100$
будет распределен не только между теми кто точно угадает курс BTC/USD по терминалу FXOpen по цене Bid в 00:00 ( по открытию дневной свечи) 11 января 2017 года, но и теми кто немного* ошибется в любую сторону, но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.

Приз начисляется призёрам на реальный ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ счет (Перед этим открывается главный счет, если его еще нет) открытый на РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ по ссылке в поле агент указываем ручками 185998 у брокера FXOpen STP счет (Для снятия приза нужно совершить не менее 5 сделок (1 закрытый ордер) из расчёта - по 1 сделке на каждые 10$ призовых)


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* В призёры МОГУТ попасть участники конкурса которые ошиблись не более чем на 0,5% от официального курса объявленного в теме конкурса.
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Метки
$100, биткоин, конкурс, конкурсы форекс, угадай курс
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