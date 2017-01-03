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Eco Coins - ecocoins.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:33
#1
Мастер
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.08.2014
Сообщений: 1,845
Благодарностей: 924
КП: 0.003
Eco Coins - ecocoins.io
Старт проекта: 31.12.2016



Eco Coins: РЕГИСТРАЦИЯ

Особенности:
- Язык сайта: ENG
- Принимают: BitCoin [BTC]
- Выплаты: Ручные
- Реферальный план: 3.15%-2.21%-1.18%
- Комиссии на вывод: Нет
- Минимальный депозит: 0.02 BTC
- Минимальный вывод: 0.0001 BTC
- Возврат депозита: Есть, по окончанию

Инвест план:
- 1.30% Ежедневно [ На 21 день ]
- 1.65% Ежедневно [ На 42 дня - доступно после окончания депозита Junior ]
- 4.00% Ежедневно [ На 54 дня - доступно после окончания депозита Junior ]

Депозит:
Первый | Транзакция: 0.07 BTC = 71.43 USD | Посмотреть
Дата: 2017-01-03 18:28:16

Новый Депозит:
Второй | Транзакция: 0.07 BTC = 71.43 USD | Посмотреть
Дата: 2017-01-03 18:28:56
__________________
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ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ > Edelweiss5
BITCOIN ИНВЕСТИЦИЯ > BitConnect
ПРОДОЛЖЕНИЕ > CryptoMonitor
Последний раз редактировалось stinger1985; Сегодня в 22:40.
stinger1985 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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