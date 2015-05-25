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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 22:20
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Сегодня, 22:17
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#1
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Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,048
Благодарностей: 395
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YasaCoin Limited - yasacoin.com
Я не админ и админа не знаю!
Старт проекта 03.01.2017
Легенда(google перевод):
Цитата:
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О YASACOIN Мы тщательно разработаны и подготовлены автоматизированной платформы, а также получили необходимый опыт. Если вы выбрали нашу компанию в качестве надежного финансового партнера, вы можете быть уверены в высокой степени профессионализма наших трейдеров и финансовых экспертов. Мы наблюдали появление и быстрый рост криптовалюта и принимал активное участие в торговле на рынке и, в конечном счете обмен предлагают лучшие инвестиционные условия для наших клиентов. Мы только можем предложить условия, при которых ваш депозит будет работать на постоянной основе, в результате чего вам стабильный доход 3,60% ежедневно в течение всей жизни. Наши инвестиционные прошлые записи могут показать, насколько далеко мы продвинулись в качестве инвестиционной компании Bitcoin. Оставаясь в актуальном состоянии с учетом современных технологий, как он относится к рынку криптовалюта, мы смогли сохранить эту репутацию. Наш номер лицензии: 10523472. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной YasaCoin.
Тарифные планы:
3,60% В ДЕНЬ
Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% - 5% от суммы депозита
0,15% ПОЧАСОВОЙ НАВСЕГДА
ДЕПОЗИТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОСЛЕ 24 ЧАСОВ
5% КОМИССИЯ ЗА СНЯТИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%-3%-1%
Тип выплат:инстант
Нет комиссии на вывод
Основной депозит можно вернуть через 24 часа,комиссия 5%
Ознакомиться с проектом
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Моя реферальная ссылка: http://yasacoin.com/?ref=david
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.2BTC Hash
81842e1289891c27f0dee44c7c103845b72478d5ec1fc6f9fb ab83310ee96328
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Сегодня, 22:20
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