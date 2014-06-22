Умные велосипеды LeEco с ОС Android будут представлены на CES выставке в Лас-Вегасе.

Умные велосипеды LeEco с ОС Android будут представлены в скором времени. Ко всему прочему эти велосипеды будет сложно украсть.
Горные смарт-велосипеды и дорожные смарт-велосипеды LeEco будут иметь навигацию, связь и функции предотвращения кражи.
LeEco не изобретала колесо, но использовала технологии смартфонов и совместила их в своих смарт-велосипедах с технологиями самоуправляемых автомобилей.
Кроме навигации, велосипеды обладают фитнес-программами и сочетают их с возможностями коммуникаций и самое главное в начинке - технология отслеживания украденного велосипеда.
Эти новые возможности смарт-велосипедов - не просто новомодные "примочки", это возможное будущее всех велосипедов. Умные велосипеды LeEco будут доступны в США во втором квартале. Рама велосипеда будет сделана из углеводородного волокна, также будут использованы другие качественные компоненты для педали тормоза и самого велосипеда.
Велосипеды будут оснащены 4-дюймовым сенсорным экраном
, которые больше похожи на инструментные панели. Умные велосипеды работают на BikeOS, которая основана на Android 6.0
. Приборная панель питается от 64-битного Snapdragon 410 процессора, используемый в последних моделях смартфонов. А также оснащен GPS и ГЛОНАСС-датчиками навигации.
Сама компания LeEco
участвовала в разработках для телевизоров и смартфонов, а также самоуправляемых автомобилях. И все же LeEco пока ориентирована именно на велосипеды, которые представит публике в скором будущем на CES выставке
на этой неделе в Лас-Вегасе. Выставка проводится как раз с акцентом на технологии в траспортировке.
Переведено специально для MMGP.ru