Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,100 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Британский финтех-стартап Tandem привлек $43 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:58
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,278
Благодарностей: 763
КП: 0.191
Британский финтех-стартап Tandem привлек $43 млн инвестиций


Британская сеть магазинов House of Fraser Ltd сегодня заявила, что она инвестирует £35 млн. ($43 млн.) в мобильное банковское приложение под названием Tandem Bank.

Инвестиции являются частью партнерского соглашения между Tandem и House of Fraser, которая предлагает различные финансовые услуги своим клиентам через банковское приложение стартапа Tandem, основанного в 2014 году. Эти услуги направлены на оптимизацию расходов пользователей с помощью инновационного клиенто-ориентированного подхода. Данным сервисом можно воспользоваться только через мобильное приложение, поскольку компания не имеет каких-либо физических банковских филиалов.



Tandem получил британскую банковскую лицензию один год назад, и подпадает под программу компенсации финансовых потерь в Великобритании, означающую, что каждый из его клиентов застрахован на сумму до £75 000 ($ 92 000) в том случае, если банк выходит из бизнеса. В настоящее время только Tandem предлагает своим клиентам основной сберегательный счет, а в следующем году он планирует внедрить у себя и кредитные карты. Кроме того, на протяжении следующего года будут добавлены текущие счета и различные кредитные услуги.

House of Fraser заявила, что предоставит более подробную информацию о своем новом партнерстве с Tandem в начале текущего года. "House of Fraser стремится к трансформации своего бизнеса в течение следующих пяти лет, и это новое партнерство является наглядным примером того, как мы будем обеспечивать новым набором услуг всех наших клиентов", — отметил Фрэнк Слевин, руководитель House of Fraser.


В октябре прошлого года Tandem стал первым мобильным банком в Великобритании, который активно начал консультировать всех своих клиентов, касательно более выгодных сделок в сравнении с другими конкурирующими банками, помогая сэкономить клиентам в среднем £2500 ($3075) в год. При этом Tandem взимает комиссию со своих клиентов, если они переходят на услуги другого альтернативного банка, в этом случае сэкономленные средства разделяются 50/50 между Tandem и пользователем.

Tandem является одним из нескольких стартапов банковских приложений в Великобритании, которые были представлены в средствах массовой информации как «необанки». В числе других присутствуют Atom Bank Plc., Monzo Bank Ltd. и Starling Bank.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://siliconangle.com/blog/2017/01...tartup-tandem/

https://text.ru/antiplagiat/586be4e4b94df
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Финтех-стартап LendUp привлек $47,5 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 4 29.11.2016 18:26
Британский геолокационный стартап What3words привлек $8,5 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.11.2016 01:22
Российско-британский стартап MEL Science привлек $2,5 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 10.11.2016 20:13
Финтех-стартап Zooz привлек $24 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 04.05.2016 18:39
Украинский финтех-стартап TRData привлек $1,3 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 15.03.2016 20:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Tigrenish
Фондовый рынок Китая превысил $10 трлн
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Oliver Frank
Покупательная способность россиян снижается неравномерно, но непрерывно
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
AmidaCoin - amidacoin.info
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Anastas
Видео: NEW APL
От Anastas в разделе «Разное: Медиа портал»
Аватара нет
Paybackdaily - Www.paybackdaily.com
От PBD в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Комитет Конгресса США расматривает применение Blockchain в здравоохранении
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube