Британский финтех-стартап Tandem привлек $43 млн инвестиций



Британская сеть магазинов House of Fraser Ltd сегодня заявила, что она инвестирует £35 млн. ($43 млн.) в мобильное банковское приложение под названием Tandem Bank.



Инвестиции являются частью партнерского соглашения между Tandem и House of Fraser, которая предлагает различные финансовые услуги своим клиентам через банковское приложение стартапа Tandem, основанного в 2014 году. Эти услуги направлены на оптимизацию расходов пользователей с помощью инновационного клиенто-ориентированного подхода. Данным сервисом можно воспользоваться только через мобильное приложение, поскольку компания не имеет каких-либо физических банковских филиалов.







Tandem получил британскую банковскую лицензию один год назад, и подпадает под программу компенсации финансовых потерь в Великобритании, означающую, что каждый из его клиентов застрахован на сумму до £75 000 ($ 92 000) в том случае, если банк выходит из бизнеса. В настоящее время только Tandem предлагает своим клиентам основной сберегательный счет, а в следующем году он планирует внедрить у себя и кредитные карты. Кроме того, на протяжении следующего года будут добавлены текущие счета и различные кредитные услуги.



House of Fraser заявила, что предоставит более подробную информацию о своем новом партнерстве с Tandem в начале текущего года. "House of Fraser стремится к трансформации своего бизнеса в течение следующих пяти лет, и это новое партнерство является наглядным примером того, как мы будем обеспечивать новым набором услуг всех наших клиентов", — отметил Фрэнк Слевин, руководитель House of Fraser.



В октябре прошлого года Tandem стал первым мобильным банком в Великобритании, который активно начал консультировать всех своих клиентов, касательно более выгодных сделок в сравнении с другими конкурирующими банками, помогая сэкономить клиентам в среднем £2500 ($3075) в год. При этом Tandem взимает комиссию со своих клиентов, если они переходят на услуги другого альтернативного банка, в этом случае сэкономленные средства разделяются 50/50 между Tandem и пользователем.



Tandem является одним из нескольких стартапов банковских приложений в Великобритании, которые были представлены в средствах массовой информации как «необанки». В числе других присутствуют Atom Bank Plc., Monzo Bank Ltd. и Starling Bank.



Перевод специально для форума MMGP.ru



http://siliconangle.com/blog/2017/01...tartup-tandem/



