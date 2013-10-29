Компания BitPagos привлекла финансирование в $ 2,3 млн,

Аргентинский стартап Bitcoin Ripio объявил о первом раунде финансирования, привлекая $ 2,3 млн нового капитала на фоне ребрендинга компании.
Финансирование Серии А, было проведено во главе с Huiyin Blockchain Venture, ВК , фондом из Китая, компании работающей на основе инвестиций фирмы Huiyin Group. Другие участники тура включая VC, Digital Group и Draper VC - инвесторов , которые также принимали участие в старте в $ 600k раунде финансирования в 2014 году.
Созданная в середине 2014 года, как Bitcoin стартап ( BitPagos ), Ripio теперь становится флагманским брендом компании.
Представитель Ripio Хуан Мендес сказал:
"BitPagos это бренд, который был сильно связан с ритейлерами и обрабатывал B2B платежи. За последний год-полтора, мы сместили большую часть наших услуг в сторону пользователей и потребителей, и нам нужен бренд, который соответствует нашей миссии лучше всего."
Расширение влияния
Ripio также начал предлагать кредитные услуги в Bitcoin ранее в этом году для клиентов , базирующихся в Аргентине.
По словам Мендеса, в ближайших планах - это расширение своей команды для развития бизнеса и использование новых ресурсов, чтобы войти дальше в рынки Южной Америки. (Компания утверждает, что она обслуживает более 60000 клиентов).
В конце 2015 года BitPagos приобрела Bitcoin обмен Unisend Аргентина в рамках своих планов по расширению своего влияния, шаг , который совпал с более глобальными процессами интеграции в регионе.
Компания также стремится усилить свое влияние на рынках за пределами региона, с запланированным запуском своих Bitcoin брокерских и платежных услуг в Мексике.
"Наша главная цель для Q1 увеличить нашу базу пользователей в Аргентине и Бразилии, и (в то же время) расширить их в Мексике," сказал Мендес.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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