Robho Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 03.01.2017 Сообщений: 6 Благодарностей: 0 КП: 0.000

Кэшбэк 18% инструкция от А до Я. Двойной Кэшбек на Aliexpress



Этот пост о том как ПРАВИЛЬНО пользоваться кэшбэк сервисом. И как получить максимум выгоды используя так называемый "ДВОЙНОЙ КЭШБЭК".



Старался написать как можно подробнее, так что инструкцию поймут даже Новички которые еще не пользовались подобными сервисами.





Несколько полезных советов перед началом :

-желательно оплачивать со своей карты банка. Не виртуальной ЯндексДеньги, QIWI и др. Дабы не было геморроя с дополнительным подтверждением личности на Aliexpress



-очистите вашу корзину перед покупкой. Для удобства и уверенности что ничего не напутаете.



-делайте все за один раз. Активировали кэшбэк -> добавили в корзину -> оплатили. Не растягивайте на несколько часов, дабы не было проблем с зачислением



Поехали



1. Выбираем кэшбэк сервис.

(Alibonus , Letyshops,

*Ссылки выше реферальные - регистрируясь по ним вы ничего не теряете, а я буду вам очень признателен.

Для принципиальных оставлю обычные ссылки - Letyshops, ePN

Дальнейшее описание на примере сервиса ePN



2.

При регистрации вводим промокод по акциям

epnbest2016 10,5% (На данный момент закончились. Но обещают добавить еще)

тут же предлагают промокод epnwinter16 , который дает 8% возврата.

HappyNewYear2017 8,7% + конкурс на повышенный % (конкурс не особо важный)

И самый выгодный на сегодняшний момент snow-queen-winter-2017 9% на три дня.



! Активировать промокоды можно и после регистрации в личном кабинете (значок слева сверху) -> Промо-код.

(Даже если у вас уже введен код можно подключить другой более выгодный.)



3. Сразу устанавливаем плагин для вашего браузера

(использую для надежности, что бы наверняка получить кэшбэк )



4. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! отключаем все блокировщики рекламы.

AdBlock, Adguard и тому подобные. Иначе есть шанс не получить кэшбэк (плагин из п.3 оповестит если что-то не так) Так же если у вас установлены плагины других кэшбэк сервисов их тоже необходимо отключить, т.к они буду конфликтовать между собой.



5. НЕ покупаем выбранную вещь, а покупаем на эквивалент ее стоимости подарочные сертификаты.



Тут внимательно. Не все сервисы возвращают кэшбэк от сертификатов. Даже ePN предупреждает что иногда могут не начислить.(но это скорее исключение)

Поэтому проверяем сначала на самом дешевом за 10$

Если у вас стоит плагин то справа сверху будет значок как на скриншоте.

Нажимаем на него и выбираем "Активировать кэшбэк ".

Если вы решили не использовать плагин то вам необходимо на главной странице сервиса ePN вставить ссылку на товар и нажать кнопку "Купить с кэшбэком"



! Заметьте, что ссылка в адресной строке при активации кэшбэка изменяется и становится длиннее



Покупаем сертификат



6. Далее после оплаты заходим на ePN в "Личный кабинет-> Статистика" и проверяем начисление кэшбэка. (обычно приходит в течении 5 минут)

Сначала я купил сертификат стоимостью 10$, далее 20$ и 2 шт. по 100$

За каждый сразу (5 мин.) получил возврат денег.

За телефон кэшбэк будет начислен после того как он ко мне приедет и я подтвержу получение на Aliexpress



( !!! подтверждайте покупку только после проверки товара)



7. Важный момент. Опять же, для надежности проверяйте вашу ссылку на товар.

Это может оказаться реферальная ссылка при покупке с которой кэшбэк могут не зачислить.

Лучше перестраховаться и скопировать самому нужную часть и открыть в новой вкладке, и дальше уже совершать все манипуляции.

Пример "чистой ссылки"



8. Далее тем же самым способом через плагин покупаем телефон.

(Не забываем при этом обратить внимание, нет ли дополнительных купонов от продавца)

Оплату производим сертификатом.



9. Заходим в личный кабинет, "Статистика" и видим нашу покупку. (Надеюсь вы все сделали правильно и у вас все сработало)



10.В разделе выплаты выбираем самый удобный вам способ, оформляем кошелек и Заказываем выплату



Теперь посчитаем:

телефон стоил 232.99$

-2$(скидка продавца)

-24,15 (кэшбэк от сертификатов)

-24,24 (кэшбэк от телефона)

Итого: 182,6$

Выгода 50,39$



В интернете встречал отзывы, что на некоторых сервисах перестали начислять кэшбэк. Так что ePN пока самый надежный





От себя посоветую еще 2 сервиса:







Для получения максимальной скидки необходимо сделать покупку на 200$ (покупки можно совершать постепенно, по нарастающей, скидка соответственно будет увеличиваться)

Вывод на карту в течении 5 мин.

На счет двойного кэшбэка, не проверял.







А, чуть не забыл. не забывайте про бонусы при оплате с карт некоторых банков.

Например "Кукуруза" от Евросети дает дополнительно 10% бонусами.

Так же у Банка Тинькофф есть бонусная карта.



Если у кого-то остались вопросы или есть идеи как еще сэкономить пишите





*Уважаемые модераторы. Надеюсь подобным постом я не нарушил правил форума.

Специально указал реферальные и оригинальные ссылки. ЗдравствуйтеНесколько полезных советов перед началом :-желательно оплачивать со своей карты банка. Не виртуальной ЯндексДеньги, QIWI и др. Дабы не было геморроя с дополнительным подтверждением личности на Aliexpress-очистите вашу корзину перед покупкой. Для удобства и уверенности что ничего не напутаете.-делайте все за один раз. Активировали кэшбэк -> добавили в корзину -> оплатили. Не растягивайте на несколько часов, дабы не было проблем с зачислениемПоехали1. Выбираем кэшбэк сервис. ePN ) пользуюсь именно ими.Для принципиальных оставлю обычные ссылки - Alibonus Дальнейшее описание на примере сервиса ePN2. Регистрируемся на ePN (реф.) (или заходим в свой аккаунт)При регистрации вводим промокод по акциям "ВСЕ К НАМ!" (реф.)10,5% (На данный момент закончились. Но обещают добавить еще)тут же предлагают промокод, который дает 8% возврата. "НОВОГОДНИЙ ЛЕНД" (реф.)8,7% + конкурс на повышенный % (конкурс не особо важный)И самый выгодный на сегодняшний момент9% на три дня.! Активировать промокоды можно и после регистрации в личном кабинете (значок слева сверху) -> Промо-код.(Даже если у вас уже введен код можно подключить другой более выгодный.)3. Сразу устанавливаем плагин для вашего браузера СКАЧАТЬ (реф.)(использую для надежности, что бы наверняка получить кэшбэк )4.отключаем все блокировщики рекламы.AdBlock, Adguard и тому подобные. Иначе есть шанс не получить кэшбэк (плагин из п.3 оповестит если что-то не так) Так же если у вас установлены плагины других кэшбэк сервисов их тоже необходимо отключить, т.к они буду конфликтовать между собой.5.покупаем выбранную вещь, а покупаем на эквивалент ее стоимости подарочные сертификаты. ССЫЛКА Тут внимательно. Не все сервисы возвращают кэшбэк от сертификатов. Даже ePN предупреждает что иногда могут не начислить.(но это скорее исключение)Поэтому проверяем сначала на самом дешевом за 10$ ССЫЛКА Если у вас стоит плагин то справа сверху будет значок как на скриншоте.Нажимаем на него и выбираем "Активировать кэшбэк ". СКРИН Если вы решили не использовать плагин то вам необходимо на главной странице сервиса ePN вставить ссылку на товар и нажать кнопку "Купить с кэшбэком" СКРИН ! Заметьте, что ссылка в адресной строке при активации кэшбэка изменяется и становится длиннееПокупаем сертификат6. Далее после оплаты заходим на ePN в "Личный кабинет-> Статистика" и проверяем начисление кэшбэка. (обычно приходит в течении 5 минут) СКРИН Сначала я купил сертификат стоимостью 10$, далее 20$ и 2 шт. по 100$За каждый сразу (5 мин.) получил возврат денег.За телефон кэшбэк будет начислен после того как он ко мне приедет и я подтвержу получение на Aliexpress7. Важный момент. Опять же, для надежности проверяйте вашу ссылку на товар.Это может оказаться реферальная ссылка при покупке с которой кэшбэк могут не зачислить.Лучше перестраховаться и скопировать самому нужную часть и открыть в новой вкладке, и дальше уже совершать все манипуляции.Пример "чистой ссылки" СКРИН (зачеркнутое не копировать)8. Далее тем же самым способом через плагин покупаем телефон.(Не забываем при этом обратить внимание, нет ли дополнительных купонов от продавца) СКРИН Оплату производим сертификатом. СКРИН (Сертификаты суммируются. Так же я доплатил 0.99$ с карты что не повлияло на размер кэшбэка)9. Заходим в личный кабинет, "Статистика" и видим нашу покупку. (Надеюсь вы все сделали правильно и у вас все сработало)10.В разделе выплаты выбираем самый удобный вам способ, оформляем кошелек и Заказываем выплатуТеперь посчитаем:телефон стоил 232.99$-2$(скидка продавца)-24,15 (кэшбэк от сертификатов)-24,24 (кэшбэк от телефона)Итого: 182,6$Выгода 50,39$В интернете встречал отзывы, что на некоторых сервисах перестали начислять кэшбэк. Так что ePN пока самый надежныйОт себя посоветую еще 2 сервиса: Alibonus (реф.) Стабильные 10%. Сейчас для новичков ввели повышение кэшбэка с 7 до 10%.Для получения максимальной скидки необходимо сделать покупку на 200$ (покупки можно совершать постепенно, по нарастающей, скидка соответственно будет увеличиваться)Вывод на карту в течении 5 мин.На счет двойного кэшбэка, не проверял. Letyshops (реф.) использую для покупок на eBayА, чуть не забыл. не забывайте про бонусы при оплате с карт некоторых банков.Например "Кукуруза" от Евросети дает дополнительно 10% бонусами.Так же у Банка Тинькофф есть бонусная карта.Если у кого-то остались вопросы или есть идеи как еще сэкономить пишите*Уважаемые модераторы. Надеюсь подобным постом я не нарушил правил форума.Специально указал реферальные и оригинальные ссылки.

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