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Девочка обманула сканер отпечатка пальца iPhone

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Старый Сегодня, 21:20
#1
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Девочка обманула сканер отпечатка пальца iPhone
Шестилетняя девочка из американского Литл-Рока обманом смогла купить игрушки на Amazon, воспользовавшись айфоном матери, пишет BGR.

Ребёнок, чтобы оплатить заказанных ею игрушечных покемонов, подошёл к спящей маме и прислонила её палец к дактилоскопическому сканеру телефона.

По словам матери, её дочь была горда собой. А вот вернуть назад все купленные товары не удалось. Администрация интернет-магазина согласилась принять лишь часть игрушек и вернуть за них деньги.

Как отмечает издание, девочка стала не первым ребёнком, который смог обмануть сканер iPhone. В конце 2014 года мальчик из США проделал тот же трюк: он прислонил к телефону палец отца.

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