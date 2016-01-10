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Британские учёные создали передатчик поцелуев

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#1
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Британские учёные создали передатчик поцелуев
Британские учёные разработали новый гаджет, который способен передавать поцелуи на расстояние. Новинка пока работает в тестовом режиме, но, несмотря на это, уже успела привлечь к себе внимание пользователей.

Теперь можно передать близким не только слова


Киссинджер — новое устройство, которое поможет передать ваш поцелуй на расстоянии. Гаджет выглядит как большая подставка для телефона с силиконовой подушечкой спереди. Чтобы передать свой поцелуй в сообщении, нужно просто прикоснуться губами к мягкой поверхности, которая реагирует на давление. Далее с помощью приложения ваше послание уйдёт к получателю. Человек, которому адресован поцелуй, может подставить к своему гаджету щёку или губы, и силиконовая поверхность "вытолкнет" ваш поцелуй.

Пока непонятно, насколько реальным получается такой поцелуй. Накладка представляет собой ровную силиконовую поверхность, под которой расположены специальные поршни. Эти поршни и передают силу вашего "сообщения".

Датчики под силиконовой поверхностью реагируют на силу прикосновения и передают данные на принимающее устройство



На данный момент киссинджер работает в тестовом режиме и, скорее всего, поддерживает только iOS. Гаджет подключается к смартфону через гнездо для наушников. Устройство было разработано в Лондонском городском университете в лаборатории Imagineering Lab.

Но на самом деле это не самый первый киссинджер. До него ещё была другая разработка.

источник
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