WhatsApp прекращает поддержку приложения для миллионов пользователей
Мобильное приложение WhatsApp не будет работать на ряде устаревших устройств, включая некоторые смартфоны BlackBerry, Apple и Android-смартфоны, сообщает британская газета Daily Express.
"В то время как некоторые мобильные устройства остаются частью нашей жизни, они не могут поддерживать ряд возможностей, которые мы намерены запустить в ближайшее время. Это было трудным решением для нас, но правильным для того, чтобы предоставить пользователям более эффективные способы поддерживать связь с друзьями, семьёй и близкими, используя WhatsApp", — цитирует издание заявление компании.
Приложение не будет поддерживаться на любом устройстве на Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7 и смартфонах Apple, функционирующих под управлением версий iOS, выпущенных ранее iOS 6.
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