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WhatsApp прекращает поддержку приложения

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Старый Сегодня, 20:53
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,985
Благодарностей: 1,497
КП: 0.057
WhatsApp прекращает поддержку приложения
WhatsApp прекращает поддержку приложения для миллионов пользователей

Мобильное приложение WhatsApp не будет работать на ряде устаревших устройств, включая некоторые смартфоны BlackBerry, Apple и Android-смартфоны, сообщает британская газета Daily Express.
"В то время как некоторые мобильные устройства остаются частью нашей жизни, они не могут поддерживать ряд возможностей, которые мы намерены запустить в ближайшее время. Это было трудным решением для нас, но правильным для того, чтобы предоставить пользователям более эффективные способы поддерживать связь с друзьями, семьёй и близкими, используя WhatsApp", — цитирует издание заявление компании.

Приложение не будет поддерживаться на любом устройстве на Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7 и смартфонах Apple, функционирующих под управлением версий iOS, выпущенных ранее iOS 6.

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Еvgeniwolf на форуме  
Старый Сегодня, 20:56
#2
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 597
Благодарностей: 23
КП: 0.036
Re: WhatsApp прекращает поддержку приложения
Остается только порадоваться, что недавно я купила себе новый смартфон. А то бы пришлось попрощаться с WhatsApp.
Думаю, что многие владельцы устаревших смартфонов будут в шоке.
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zlata777 на форуме  
Старый Сегодня, 21:34
#3
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,985
Благодарностей: 1,497
КП: 0.057
Автор темы Re: WhatsApp прекращает поддержку приложения
Да мир технологий движется вперед ! потомучто его принцип : шокировать !
Так вот многих это вынудит добровольно поменять старье
__________________
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Еvgeniwolf на форуме  
Старый Сегодня, 21:39
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,309
Благодарностей: 561
КП: 0.043
Re: WhatsApp прекращает поддержку приложения
Ну это как бы нормально для практик обычных мобильных приложений, оси перестают поддерживаться старые которые уже практически не популярны, вот и приложение на них работать не будет.
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ttxz на форуме  
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