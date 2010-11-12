Голосовой помощник рассказал ребёнку про порно

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором "умная" колонка Amazon Echo Dot в ответ на просьбу маленького мальчика сыграть детскую песенку неожиданно начинает перечислять различные непристойности.
Родители хотели испытать свежераспакованный гаджет и предложили своему сыну назвать какую-нибудь песню. Ребёнок схватился за устройство, закрыв руками микрофон, и звонким детским голосом попросил "сыграть Digger Digger" (детская песня про экскаватор).
В ответ Echo Dot нашла на Spotify "порно рингтон" и начала перечислять теги из названия трека, "порадовав" родителей такими словами, как "анал", "дилдо", "елда" и массой нецензурных эпитетов, связанных с половым актом. Родители попытались остановить голосового ассистента, однако искусственный разум был непреклонен и продолжал читать непристойности до самого конца заголовка.
В комментариях к видео пользователи начали отшучиваться, что "именно это и случается, когда голосовой помощник синхронизируется с папиной историей поиска" и "ребёнок прекрасно знал, что он ищет".
Устройство Amazon Echo Dot, которое является упрощённой версией "умной" колонки Echo, поступило на рынок в ноябре 2016 года. Девайс поддерживает голосовой интерфейс и может быть подключён к внешней акустической системе по Bluetooth.
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