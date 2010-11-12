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Голосовой помощник рассказал ребёнку про порно

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Старый Сегодня, 20:49
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,985
Благодарностей: 1,497
КП: 0.057
Голосовой помощник рассказал ребёнку про порно
В Сети набирает популярность видеоролик, на котором "умная" колонка Amazon Echo Dot в ответ на просьбу маленького мальчика сыграть детскую песенку неожиданно начинает перечислять различные непристойности.


Родители хотели испытать свежераспакованный гаджет и предложили своему сыну назвать какую-нибудь песню. Ребёнок схватился за устройство, закрыв руками микрофон, и звонким детским голосом попросил "сыграть Digger Digger" (детская песня про экскаватор).

В ответ Echo Dot нашла на Spotify "порно рингтон" и начала перечислять теги из названия трека, "порадовав" родителей такими словами, как "анал", "дилдо", "елда" и массой нецензурных эпитетов, связанных с половым актом. Родители попытались остановить голосового ассистента, однако искусственный разум был непреклонен и продолжал читать непристойности до самого конца заголовка.

В комментариях к видео пользователи начали отшучиваться, что "именно это и случается, когда голосовой помощник синхронизируется с папиной историей поиска" и "ребёнок прекрасно знал, что он ищет".

Устройство Amazon Echo Dot, которое является упрощённой версией "умной" колонки Echo, поступило на рынок в ноябре 2016 года. Девайс поддерживает голосовой интерфейс и может быть подключён к внешней акустической системе по Bluetooth.

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Еvgeniwolf на форуме  
Старый Сегодня, 20:53
#2
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 597
Благодарностей: 23
КП: 0.036
Re: Голосовой помощник рассказал ребёнку про порно
Ух ты, Господи, какие однако "интересные и полезные " знания и термины заложены в Echo Dot .
Не исключено, что некоторые термины даже и для взрослого станут откровением.
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zlata777 на форуме  
Старый Сегодня, 21:15
#3
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,985
Благодарностей: 1,497
КП: 0.057
Автор темы Re: Голосовой помощник рассказал ребёнку про порно
Цитата:
Сообщение от zlata777 Посмотреть сообщение
Ух ты, Господи, какие однако "интересные и полезные " знания и термины заложены в Echo Dot .Не исключено, что некоторые термины даже и для взрослого станут откровением.
Вот оно что из себя представляет умные технологии !но не разумные !Так вот и будут роботы наших детей учить в будущем
__________________
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Еvgeniwolf на форуме  
Старый Сегодня, 21:20
#4
Интересующийся
 
Пол: Женский
Адрес: Ульяновск
Регистрация: 15.11.2016
Сообщений: 58
Благодарностей: 2
КП: 0.009
Re: Голосовой помощник рассказал ребёнку про порно
Да уж, бедные дети. А что их еще ждет в будущем, просто страшно подумать. Ладно, что родители рядом, а если бы ребенок был один?! Были раньше книжки для деток и не было никаких проблем...
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Мимика на форуме  
Старый Сегодня, 21:30
#5
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 597
Благодарностей: 23
КП: 0.036
Re: Голосовой помощник рассказал ребёнку про порно
Цитата:
Сообщение от Еvgeniwolf Посмотреть сообщение
Вот оно что из себя представляет умные технологии !но не разумные !Так вот и будут роботы наших детей учить в будущем
Я сама голосовым помощником от гугл пользовалась в шумном помещении, и он мне выдавал совсем не то, что я просила. Правда, все было пристойно.
А бедному ребенку вообще "повезло".
А еще некоторые беспокоятся, как бы искусственный интеллект умней нас не стал. Не станет!!!
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