Французы получили право отключать смартфоны после работы
Новый закон с 1 января 2017 года обязывает французские компании предоставлять возможность работникам игнорировать их сообщения, которые работодатели присылают работникам в нерабочее время, пишет The Guardian.
Законодательство обязывает организации с численностью персонала более 50 человек определять на основе взаимной договорённости права служащих на полноценный отдых и личную жизнь, строго определяя время, когда те должны оставаться на связи.
Инициатором этих нововведений стала министр труда Франции Мириам Эль Хомри. Кроме того, французские профсоюзы давно обеспокоены тем, что использование цифровых устройств приводит к увеличению неоплачиваемого рабочего времени, переутомлению, бессоннице и конфликтам. Однако закон не предусматривает никаких санкций в отношении работодателей, которые не пожелают придерживаться новых правил.
Французская газета Libération в редакционной статье высоко оценила нововведения, заявив, что закон нужен, потому что "работодатели часто судят о сотрудниках по приверженности компаниям и их доступности" в нерабочее время.
Исследование, опубликованное французской исследовательской компанией Eleas в октябре, показало, что более трети французских служащих использовали свои мобильные устройства в рабочих целях ежедневно. Около 60% работников выступали за регулирование и уточнение своих прав.
"В то же время работники не хотят терять самостоятельность и гибкость, которые цифровые устройства им предоставляют", — заявил Ксавье Зуниго, руководитель исследовательской группы Aristat.
Эксперт Анна Кокс из Университетского колледжа Лондона (UCL) считает, что компании должны гибко относиться к нововведениям.
— Некоторые люди не против работать пару часов каждый вечер, но хотят иметь возможность отключить телефон, когда они общаются со своими детьми или готовят ужин, — говорит она.
— Необходим баланс между работой и домашними делами, а сотрудник должен иметь право сказать: "На самом деле я не работаю сейчас", — уверена Анна Кокс.
Кроме того, замечает она, технологии меняют условия труда; всё больше и больше сотрудников работают удалённо или взаимодействуют с коллегами в других часовых поясах.
Некоторые крупные компании, такие как Volkswagen и Daimler в Германии или энергетическая компания Areva и страховая компания Axa во Франции, уже самостоятельно ограничили время обмена сообщениями, чтобы уменьшить синдром выгорания у работников.
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