Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,089 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Французы получили право отключать смартфоны

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:42
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,970
Благодарностей: 1,497
КП: 0.057
Французы получили право отключать смартфоны
Французы получили право отключать смартфоны после работы

Новый закон с 1 января 2017 года обязывает французские компании предоставлять возможность работникам игнорировать их сообщения, которые работодатели присылают работникам в нерабочее время, пишет The Guardian.

Законодательство обязывает организации с численностью персонала более 50 человек определять на основе взаимной договорённости права служащих на полноценный отдых и личную жизнь, строго определяя время, когда те должны оставаться на связи.

Инициатором этих нововведений стала министр труда Франции Мириам Эль Хомри. Кроме того, французские профсоюзы давно обеспокоены тем, что использование цифровых устройств приводит к увеличению неоплачиваемого рабочего времени, переутомлению, бессоннице и конфликтам. Однако закон не предусматривает никаких санкций в отношении работодателей, которые не пожелают придерживаться новых правил.

Французская газета Libération в редакционной статье высоко оценила нововведения, заявив, что закон нужен, потому что "работодатели часто судят о сотрудниках по приверженности компаниям и их доступности" в нерабочее время.

Исследование, опубликованное французской исследовательской компанией Eleas в октябре, показало, что более трети французских служащих использовали свои мобильные устройства в рабочих целях ежедневно. Около 60% работников выступали за регулирование и уточнение своих прав.

"В то же время работники не хотят терять самостоятельность и гибкость, которые цифровые устройства им предоставляют", — заявил Ксавье Зуниго, руководитель исследовательской группы Aristat.

Эксперт Анна Кокс из Университетского колледжа Лондона (UCL) считает, что компании должны гибко относиться к нововведениям.

— Некоторые люди не против работать пару часов каждый вечер, но хотят иметь возможность отключить телефон, когда они общаются со своими детьми или готовят ужин, — говорит она.

— Необходим баланс между работой и домашними делами, а сотрудник должен иметь право сказать: "На самом деле я не работаю сейчас", — уверена Анна Кокс.

Кроме того, замечает она, технологии меняют условия труда; всё больше и больше сотрудников работают удалённо или взаимодействуют с коллегами в других часовых поясах.

Некоторые крупные компании, такие как Volkswagen и Daimler в Германии или энергетическая компания Areva и страховая компания Axa во Франции, уже самостоятельно ограничили время обмена сообщениями, чтобы уменьшить синдром выгорания у работников.

источник
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!!RCB-5000%-HyipClub.Club
Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Еvgeniwolf на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Французы научились делать дороги из солнечных панелей. Узнай цену за квадратный метр! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 54 04.12.2016 14:00
Банки получили право блокировать валютные контракты клиентов Kirksan Новости в банковской сфере и страховании 0 10.06.2015 17:03
Украинцам начали отключать банковские карты Sashoua Политика и экономика 0 25.12.2014 14:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Четырёхкратный догон
От zukres в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Кто не любит поэзию, читать не обязательно
От ASDA в разделе «Кино/Музыка»
Аватар Oliver Frank
«Газпром» предупредил Европу о повышении цен
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kamol_mix
«Новатэку» предварительно одобрили передачу 150 млрд рублей из ФНБ
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nuzmor
Блокировка счетов Liberty Reserve
От nuzmor в разделе «Liberty Reserve»
Аватар vhyip
Xbox One впервые за год обогнала PlayStation 4 по продажам в США
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube