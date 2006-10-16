Platron — универсальная система по заработку в сети от Андрея Кариева - лохотрон!

В разделе уже есть тема о лохотроне по заработку с помощью браузерного расширения AJ
. Сейчас я вам покажу еще один подобный лохотрон. Называется он Platron
(не путать с системой электронных платежей Platron
) и предлагает его Андрей Кариев
на сайтах platronsystem.ru
и rumailex.malizzion.ru
Цитата:
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Здравствуйте, дорогие друзья! Platron - это браузерное программное обеспечение по автоматизированному заработку в сети, самая проверенное и надёжное в мире! Над данным программным обеспечением работали в течении 6-ти лет, самые лучшие программисты отобранные из объединения Cicada 3301. Работайте с лучшими, спасибо что вы с нами!
Версия программы: 02.993.01, последнее обновление: 20 декабря, 2016 года.
Систему Platron покупают и пользуются ей многие люди, разных возрастов, в основном это люди среднего возраста. Многие мало знакомы с компьютером и интернетом в целом, в связи с этим система Platron разработана с очень простым и понятным интерфейсом, в котором разбирается каждый, кто пользуется ей. Нет ничего сложного, сегодня Вы как и они можете заработать свои первые 50 000 рублей!
Далее предлагается установить Platron к себе на браузер всего за 99 рублей
После оплаты (если вы на нее решитесь) и запуска расширения, оно начнет тянуть деньги из платежных систем!!!
Вы можете в такое поверить? Конечно же это полный бред и никакого "заработка" не существует! Перед вами просто разыгрывают спектакль, чтобы подготовить вас к очередному платежу. Вы должны оплатить лицензию для браузера за 790 рублей!
Но даже и "с лицензией" от мошенников ваш браузер не заработает ни копейки!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!