OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,649 Благодарностей: 513 КП: 0.081

Бизнесмен потратил $500 000 на Мальдивы для своих сотрудников в Рождество



Господин Чатри Ситйодтонг проживает в Сингапуре и там же владеет своей компанией, в которой работает больше 50 сотрудников. И он взял за хорошую традицию по итогам уходящего года премировать своих сотрудников вообщем-то необычным способом, а именно отправлять их на отдых заграницу. Такой вот своеобразный бонус в конце уходящего года.



В конце только что минувшего года шеф этой компании решил снова раскошелится и купил всем сотрудникам путевки к Рождеству на Мальдивские острова. И было за что: - по итогам года он получил прибыли на 30 процентов больше по сравнению с уже позапрошлым, 2015 годом.



Деньги он на эту поездку не пожалел и вложил в неё более 500 тыс. долларов США фактически своих личных средств. Все его 50 сотрудников получили полный пакет услуг, включая расходы на авиаперелет, питание, всяческие развлечения и конечно, проживание в 5-звездочной гостинице по высшему разряду.



И как он выразился: - "Поездка на Мальдивские острова это моя душевная благодарность за качественно сделанную работу для меня, а также это часть нашей корпоративной культуры". Кроме того он напомнил, что в прежние годы он уже отправлял своих работников на отдых то в Таиланд, то в Индонезию, то на Филипины - вообщем они увидели и оценили уже массу достойных курортов мира. И как утверждает Чатри: - его главная задача это подарить людям яркие впечатления и чтобы потом было что вспомнить.



Он рассуждает так, что де конечно, многие из его сотрудников хотели бы попутешествовать по миру, но на это порой не хватает денег, многие живут весьма скромно по-сингапурским меркам. И тут уже он как Санта Клаус стремится каждый год подарить своим людям сказку и отправить их в роскошную поездку. Всё это он делает еще потому, что хорошо видит как люди стараются и выкладываются на работе, а значит достойны и большего вознаграждения.



Чарти вспоминает, что сам он был из небогатой семьи и только упорный труд и образование позволили ему добиться успеха в этой жизни. А теперь, он как может так и стимулирует людей за их честный труд во благо компании. Журналистам Чарти обещает, что такую же сказку он устроит своим сотрудникам и на следующий Новый год, - "Не знаю что какая страна эта будет, но жить они будут точно в 5-звездочном отеле!"



Интересно, что не все рады потраченным деньгам босса, есть и те кто говориться "принял бы и деньгами", но без сомнения, всё же большая часть сотрудников безмерно счастлива такому подарку к Рождеству. Просто какой-то сказке на Новый год!





Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/586bc9ed04dbe Господин Чатри Ситйодтонг проживает в Сингапуре и там же владеет своей компанией, в которой работает больше 50 сотрудников. И он взял за хорошую традицию по итогам уходящего года премировать своих сотрудников вообщем-то необычным способом, а именно отправлять их на отдых заграницу. Такой вот своеобразный бонус в конце уходящего года.В конце только что минувшего года шеф этой компании решил снова раскошелится и купил всем сотрудникам путевки к Рождеству на Мальдивские острова. И было за что: - по итогам года он получил прибыли на 30 процентов больше по сравнению с уже позапрошлым, 2015 годом.Деньги он на эту поездку не пожалел и вложил в неё более 500 тыс. долларов США фактически своих личных средств. Все его 50 сотрудников получили полный пакет услуг, включая расходы на авиаперелет, питание, всяческие развлечения и конечно, проживание в 5-звездочной гостинице по высшему разряду.И как он выразился: - "Поездка на Мальдивские острова это моя душевная благодарность за качественно сделанную работу для меня, а также это часть нашей корпоративной культуры". Кроме того он напомнил, что в прежние годы он уже отправлял своих работников на отдых то в Таиланд, то в Индонезию, то на Филипины - вообщем они увидели и оценили уже массу достойных курортов мира. И как утверждает Чатри: - его главная задача это подарить людям яркие впечатления и чтобы потом было что вспомнить.Он рассуждает так, что де конечно, многие из его сотрудников хотели бы попутешествовать по миру, но на это порой не хватает денег, многие живут весьма скромно по-сингапурским меркам. И тут уже он как Санта Клаус стремится каждый год подарить своим людям сказку и отправить их в роскошную поездку. Всё это он делает еще потому, что хорошо видит как люди стараются и выкладываются на работе, а значит достойны и большего вознаграждения.Чарти вспоминает, что сам он был из небогатой семьи и только упорный труд и образование позволили ему добиться успеха в этой жизни. А теперь, он как может так и стимулирует людей за их честный труд во благо компании. Журналистам Чарти обещает, что такую же сказку он устроит своим сотрудникам и на следующий Новый год, - "Не знаю что какая страна эта будет, но жить они будут точно в 5-звездочном отеле!"Интересно, что не все рады потраченным деньгам босса, есть и те кто говориться "принял бы и деньгами", но без сомнения, всё же большая часть сотрудников безмерно счастлива такому подарку к Рождеству. Просто какой-то сказке на Новый год!Специально для mmgp.ru

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