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Biter365 Ltd - biter365.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:00
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 15,854
Благодарностей: 1,610
КП: 0.000
Biter365 Ltd - biter365.com
Я не админ/не владелец проекта

Старт : 2016.09.09



Легенда
Цитата:
Полный Наполните свою мечту BITER365 LTD

Компания Biter365 Ltd. начала командой опытных трейдеров в криптовалюта рынках. Компания имеет цель помочь обычным людям получать прибыль в этих непредсказуемых, но очень прибыльных рынках без риска потери, участвующих при торговле на своих собственных.

В отличие от многих других инвестиционных программ, мы не делаем невероятные обещания нереалистично высокие доходы, но вместо того, чтобы предложить разумную и стабильную отдачу, основываясь на том, что наши трейдеры смогли заработать на ежедневной и последовательной основе.
Планы проекта:
Цитата:
План 1: 0,4% - 0,6% дневная прибыль
Сумма депозита: $ 10 - $ 599

План 2: 1% ежедневно в течение 365 дней (Principal Назад)
Сумма депозита: $ 600 - $ 9999

VIP план: 120% после 30 дней (высший в комплекте)
Сумма депозита: $ 10000 - $ 40000
Принимает - Perfectmoney, Bitcoin, Payeer, AdvCash.

Минималка - $10

Выплаты - мгновенное

Реф. программа - 3% - 2% - 1%

SSL сертификат от - Comodo
Цитата:
The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).
The certificate was issued by Comodo.
The certificate will expire in 344 days.
IP Address - 104.148.77.40 is hosted on a dedicated server

Domain - Created on 2016-09-08 - Expires on 2017-09-08

Мой вклад
The amount of 150 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1896276->U12404449. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to biter365.com User hyipdollar.. Date: 15:13 03.01.17. Batch: 159136020.

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Старый Сегодня, 20:13
#2
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 696
Благодарностей: 134
КП: 0.000
Re: Biter365 Ltd - biter365.com
переоделся сегодня только
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Старый Сегодня, 20:22
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 7,582
КП: 0.439
Re: Biter365 Ltd - biter365.com
С такими планами мог и не переодеваться
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