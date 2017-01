hyipdollar Топ Мастер

Biter365 Ltd - biter365.com Я не админ/не владелец проекта



Старт : 2016.09.09







Легенда

Цитата: Полный Наполните свою мечту BITER365 LTD



Компания Biter365 Ltd. начала командой опытных трейдеров в криптовалюта рынках. Компания имеет цель помочь обычным людям получать прибыль в этих непредсказуемых, но очень прибыльных рынках без риска потери, участвующих при торговле на своих собственных.



В отличие от многих других инвестиционных программ, мы не делаем невероятные обещания нереалистично высокие доходы, но вместо того, чтобы предложить разумную и стабильную отдачу, основываясь на том, что наши трейдеры смогли заработать на ежедневной и последовательной основе. Планы проекта:

Цитата: План 1: 0,4% - 0,6% дневная прибыль

Сумма депозита: $ 10 - $ 599



План 2: 1% ежедневно в течение 365 дней (Principal Назад)

Сумма депозита: $ 600 - $ 9999



VIP план: 120% после 30 дней (высший в комплекте)

Сумма депозита: $ 10000 - $ 40000 Принимает - Perfectmoney, Bitcoin, Payeer, AdvCash.



Минималка - $10



Выплаты - мгновенное



Реф. программа - 3% - 2% - 1%



SSL сертификат от - Comodo

Цитата: The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).

The certificate was issued by Comodo.

The certificate will expire in 344 days. IP Address - 104.148.77.40 is hosted on a dedicated server



Domain - Created on 2016-09-08 - Expires on 2017-09-08



Мой вклад

The amount of 150 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1896276->U12404449. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to biter365.com User hyipdollar.. Date: 15:13 03.01.17. Batch: 159136020.



