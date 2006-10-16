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Заработок на установке расширения AJ на свой браузер - лохотрон!

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Старый Сегодня, 19:57
#1
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Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 50
Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,764
Благодарностей: 4,294

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Заработок на установке расширения AJ на свой браузер - лохотрон!
На сайте alianobkij.ru появилось предложение:
Цитата:
Установите наше расширение на свой браузер
И начните получать от 1500 рублей в день
На этот раз мошенник не стал утруждать себя созданием вымышленных отзывов от счастливчиков, уже зарабатывающих при помощи расширения AJ. Вероятно он надеется, что его супер расширение будут брать и без отзывов.

Сайт для лохотрона мошенник зарегистрировал 1 января 2017 года и, видимо, очень торопился начать зарабатывать, поэтому допустил массу ошибок.

1. На главной странице можно ничего не вводить и даже браузер не выбирать, а просто нажать кнопку и "начнется установка"

2. Через несколько минут установка "успешно завершится", но окажется, что программа установщик определит, что ваш город находится в blacklist их базы по причине того, что было произведено более 10000 установок расширения за последние 10 суток (хотя сайт существует только третьи сутки!). Да и с городом они часто ошибаются...

3. Чтобы чудо расширение начало зарабатывать вам деньги, необходимо подтвердить вашу личность, заплатив 70 рублей alianobkij.ru/detalinfo
Цитата:
Установка успешно завершена
Мы обнаружили что вы из города Москва , данный город занесен в blacklist нашей базы. Так как было сделано более 10000 установок за последние 10 суток. Для завершение установки вам необходимо подтвердить вашу личность. Для этого ответьте на вопросы ниже и оплатите 70 рублей.
​Деньги будут возращены вам обратно в течение 2х часов.
После ответа на вопросы и оплаты вы сразу получите доступ к нашему расширению.
Если даже вы действительно окажетесь из Москвы и, поверив мошеннику, переведете ему 70 рублей, то для вывода якобы заработанных денег он попросит вас заплатить гораздо больше!

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
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