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Спрос на Microsoft Surface Studio оказался вдвое выше ожидаемого

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Старый Сегодня, 19:26
#1
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награды Волшебный горшочек 
Спрос на Microsoft Surface Studio оказался вдвое выше ожидаемого

В октябре прошлого года компания Microsoft представила моноблок Surface Studio. Девайс получился необычным, мощным, а его дисплей стал одним из лучших на рынке. Компьютер позиционируется как устройство для профессионалов, занимающихся работой с графикой, видео, обработкой фотографий и прочим. При этом стоимость Surface Studio начинается от $2 999, поэтому никто не ожидал высоких продаж. Microsoft и сама понимала, что это сугубо нишевый продукт, поэтому не рассчитывала на высокий спрос и изначально заказала производителям только 15 000 компьютеров. Но, по данным DigiTimes, Surface Studio оказался настолько популярным продуктом, что Microsoft пришлось удвоить производство.


Также в отчёте DigiTimes говорится, что редмондская корпорация теперь весьма оптимистично настроена по поводу своего моноблока, поэтому на первый квартал этого года заказала у поставщиков ещё одну партию в объёме 30 000 компьютеров. При этом стоит понимать, что эти цифры совсем не отображают реальных продаж Surface Studio. Не исключено, что Microsoft решила запастись, чтобы удовлетворить возможный спрос.

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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 20:06
#2
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Re: Спрос на Microsoft Surface Studio оказался вдвое выше ожидаемого
Смотрится очень круто на ролике с возможностью поворота экрана как тебе нужно. А что за девайся что помогает вращать?! З.Ы. И музыка в ролике классная.
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