Спрос на Microsoft Surface Studio оказался вдвое выше ожидаемого

В октябре прошлого года компания Microsoft представила моноблок Surface Studio. Девайс получился необычным, мощным, а его дисплей стал одним из лучших на рынке. Компьютер позиционируется как устройство для профессионалов, занимающихся работой с графикой, видео, обработкой фотографий и прочим. При этом стоимость Surface Studio начинается от $2 999, поэтому никто не ожидал высоких продаж. Microsoft и сама понимала, что это сугубо нишевый продукт, поэтому не рассчитывала на высокий спрос и изначально заказала производителям только 15 000 компьютеров. Но, по данным DigiTimes, Surface Studio оказался настолько популярным продуктом, что Microsoft пришлось удвоить производство.
Также в отчёте DigiTimes говорится, что редмондская корпорация теперь весьма оптимистично настроена по поводу своего моноблока, поэтому на первый квартал этого года заказала у поставщиков ещё одну партию в объёме 30 000 компьютеров. При этом стоит понимать, что эти цифры совсем не отображают реальных продаж Surface Studio. Не исключено, что Microsoft решила запастись, чтобы удовлетворить возможный спрос.
Источник
.