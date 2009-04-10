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Финский аттракцион неслыханной щедрости

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Старый Сегодня, 19:21
#1
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Финский аттракцион неслыханной щедрости
1 января 2017 года Финляндия официально запустила эксперимент по выплате так называемого «базового дохода», став первой европейской страной, которая будет выплачивать безработным гражданам ежемесячную сумму в 560 евро. Уникальный социальный эксперимент призван «снизить бюрократию, уровень бедности, а также повысить уровень занятости».«В рамках двухлетней экспериментальной программы, в которой примут участие отобранные по жребию 2 тысячи человек, граждане будут получать гарантированный доход, причем эти средства будут поступать вне зависимости от того, найдут ли они работу или нет», - отмечает представитель управления социального страхования Финляндии (KELA) Оли Кангас.

Сумма, которая является гарантированной независимо от уровня дохода, благосостояния или статуса занятости, гораздо ниже среднего уровня ежемесячных доходов в частном секторе страны, который составляет 3500 евро. И все же, программа носит революционный характер в своем широком масштабе и будет тщательно отслеживаться экономистами по всему миру на предмет социальных последствий. Идея эксперимента, по крайней мере, в теории, заключается в том, что универсальный доход предлагает работникам более высокий уровень безопасности, особенно в условиях, когда технический прогресс снижает необходимость в человеческом труде. Кроме того, в рамках программы безработные граждане смогут заниматься временными подработками, не лишаясь при этом своего пособия. Причем выплаты в рамках программы не будут облагаться налогом.

По словам Кангаса, цель этой программы заключается в разрешении «проблемы расхолаживания» в рядах безработных. Эксперимент призван развеять страхи людей, которые боятся лишиться пособий и не принимают предложений о временном трудоустройстве. Выбранные участники программы продолжат получать 560 евро даже если они найдут работу, повторил чиновник. Этот шаг может также подтолкнуть большее число безработных к поискам работы, поскольку теперь им не придется беспокоиться о потере пособий. На данный момент многие не решаются принимать предложения о временном трудоустройстве именно по той причине, что даже небольшое увеличение доходов может повлечь отмену выплат пособий по безработице.

Получателям не придется доказывать, что они занимаются поиском работы, и озвученная сумма будет выплачиваться независимо от суммы других доходов. «Временные заработки не повлияют на размер гарантированных выплат», - подчеркнул Марьюкка Турунен из KELA. Теперь безработные могут отказаться от низкооплачиваемой или временной работы. Финское правительство планирует тщательно следить за ходом эксперимента и поведением его участников. Власти подозревают, что многие безработные не ищут работу из страха лишиться пособий и усугубить свое финансовое положение.

«Очень интересно посмотреть, как будут вести себя люди. Подтолкнет ли их новая инициатива к более смелым экспериментам в поиске работы? Или же, как утверждают скептики, получение гарантированного дохода, напротив, будет способствовать процветанию лени?», - отмечает Кангас. В ноябре уровень безработицы в Финляндии с населением в 5.5 млн человек, составил 8.1%. Как и годом ранее, в стране было зафиксировано 213 тысяч безработных.

Радикальная программа выплаты гарантированных доходов была запущена в рамках комплекса мер правоцентристского правительства премьер-министра Юха Сипиля, направленных на борьбу с проблемой высокой безработицы в стране. По словам Кангаса, позднее этот эксперимент может быть расширен и распространен на другие группы населения с низком доходом, включая фрилансеров, мелких предпринимателей и частично занятых, а в конечном итоге – все взрослое население страны. Если эксперимент окажется удачным, то его могут перенять и другие развитые, а также развивающиеся страны.

Сторонники этой программы в качестве примера приводят итальянский город Ливорно, который в июне прошлого года запустил выплату гарантированного базового дохода для 100 беднейших семей. В минувшее воскресенье в список получателей добавилось еще 100 семей, которые получают 500 евро ($525) ежемесячно. Также пилотные программы сейчас обсуждаются в Канаде, Исландии, Уганде и Бразилии.

В прошлом году Швейцария рассматривала вариант выплаты 2500 евро гарантированного дохода каждому взрослому гражданину, однако на этом плане был поставлен крест после референдума, когда 75% голосовавших выступили против программы. По данным МВФ и Всемирного банка, в настоящее время Швейцария занимает второе место по уровню благосостояния в мире по ВВП на душу населения. Впрочем, как отмечает CNN, в качестве наиболее удачного примера применения такой программы можно привести Аляску, которая выплачивает всем резидентам ежегодные выплаты с 1980-х гг. в качестве дивидендов от нефтяных доходов.

Так, пока Финляндия тестирует одну из любимых идей Милтона Фридмана, стоит напомнить, что Фридман также признавал ее непригодность в Штатах в 1950-х гг. – в результате она трансформировалась в негативный подоходный налог. Пока экономисты гадают, какими же будут социальные последствия «универсального базового дохода», еще одним интересным наблюдением в этом эксперименте станет применимость кривой Лаффера на практике. Вот, к примеру, как Тим Ворсталл из Forbes обобщает финский эксперимент в контексте налоговой экономики:

«Гораздо более важным уроком станет тот факт, что кривая Лаффера действительно работает. Нет, подождите, это не значит, что любое снижение налогов оправдывает себя. Скорее, речь идет о налоговых ставках, снижение которых позволяет получить больше дохода, равно как и повышение некоторых других ставок. И один из механизмов, за счет которых это работает, заключается в том, что получая более высокие зарплаты, люди работают больше. Эта идея изначально относится только к богатым слоям населения, но я с этим не согласен и полагаю, что ее можно применить ко всем людям.

Таким образом я смотрю на ситуацию с налогами и доходами бедных слоев населения. И в Британии, откуда я родом, эта ситуация выглядит шокирующе. Подоходный налог находится практически на том же уровне, при котором выплата пособий отменяется. Так, миллионы людей сталкиваются с маржинальной налоговой ставкой в размере 60%, сотни тысяч – со ставкой выше 80%, а десятки тысяч бедолаг – со ставкой, превышающей 100%. Вряд ли люди станут работать усерднее только лишь за 20% дополнительного заработка, не так ли?

Вот другая сторона медали. Зарабатывая больше, вам придется платить больше налогов. Я ожидаю, что в рамках экспериментальной программы люди будут работать больше часов, чем те, кто трудятся в рамках традиционной системы льгот. Полагаю, нам удастся доказать, что высокие маржинальные ставки налога будут подавлять стимулы среди бедных таким же образом, как и среди богатых слоев населения.

И пока экономисты предвкушают благоприятные результаты этого социально-экономического эксперимента, мало кого впечатляет эта идея, за исключением двух тысяч счастливчиков, которые будут получать 560 евро в месяц в течение как минимум двух ближайших лет».

Источник: Forexpf.Ru
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tanrad на форуме  
Старый Сегодня, 19:30
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
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Инвестирую в: Стартапы
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Сообщений: 2,158
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Re: Финский аттракцион неслыханной щедрости
Данные, полученные в ходе эксперимента, засекретят 100%.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 20:34
#3
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,729
Благодарностей: 3,465
Записей в FX-блоге: 421
Подписок: 44

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Финский аттракцион неслыханной щедрости
Цитата:
Данные, полученные в ходе эксперимента, засекретят 100%.
Это зависит от того, каковы конечные цели этого эксперимента.
При 213 тысяч безработных - 2 тысячи это капля в море. Многие богатые страны могут позволить себе прокормить без вреда для бюджета 10-20% безработных.
Той же Норвегии уже некуда деньги девать.
Но если они надеются, что от этих людей будет какой-то творческий выхлоп, то вряд ли эта программа оправдает ожидания.
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tanrad на форуме  
Старый Сегодня, 20:41
#4
Специалист
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 680
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Re: Финский аттракцион неслыханной щедрости
При средне месячных доходах в 3500, гарантированный в 560 смотрится очень блекло.
chibic на форуме  
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