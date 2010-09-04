Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,089 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Dell демонстрирует ультратонкий монитор с поддержкой HDR10

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:17
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,341
Благодарностей: 2,083
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Dell демонстрирует ультратонкий монитор с поддержкой HDR10

На выставке CES 2017 компания Dell представила новый 27-дюймовый монитор Dell Ultrathin S2718D с поддержкой HDR. Компания заявила, что новинка стала самым тонким монитором в своём классе, однако точные габариты S2718D пока неизвестны. Монитор оснащается матрицей с разрешением 2560x1440 и поддерживает новую технологию HDR10, которая обеспечивает более яркие и "живые" цвета при просмотре динамического контента. На задней панели расположился порт USB Type-C для подключения внешних устройств.


Остальные характеристики Dell S2718D компания держит в секрете. Стоимость новинки в США составит $700. Там монитор поступит в продажу 23 марта, но Dell обещает вскоре после этого запустить устройство и на международном рынке.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 19:59
#2
Профессионал
 
Имя: Мистер Позитив
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 4,033
Благодарностей: 471
КП: 0.074
Re: Dell демонстрирует ультратонкий монитор с поддержкой HDR10
Смотриться очень круто, как в каким-нибудь фантастических кинофильмах. Если бы у меня такой был я бы на первых порах только и делал что смотрел бы на его тонкость и восхищался)
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис!
Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе l Обзор перспективного партизана на зиму!
gandler на форуме  
Старый Сегодня, 20:35
#3
Специалист
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 680
Благодарностей: 108
КП: 0.207
Re: Dell демонстрирует ультратонкий монитор с поддержкой HDR10
Далеко шагнули мониторы, хотя цены еще конечно великоваты.
chibic на форуме  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рубль демонстрирует ослабление: доллар - 68, евро - 76 ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.03.2016 12:46
Экономика Канады демонстрирует отрицательную динамику venik55 Новости в мире финансов и инвестиций 5 11.01.2016 18:56
Apple представила новый ультратонкий MacBook Андреслав Новости технологий и интернета 1 10.03.2015 13:43
ОЭСР: Европа демонстрирует слабый рост Jerigon Новости в мире финансов и инвестиций 2 10.10.2014 09:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
PrognozNaSport - prognoznasport.com
От federer17 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
оптимальное f
От delaryc в разделе «Forex: общий форум»
Аватара нет
50btc.com - как заработать с помощью видеокарты
От ddr533 в разделе «Майнинг (mining)»
Аватара нет
BestObmin.net - Автоматический ввод-вывод, обмен WM-WM, WM-Приват24
От tapac_ko в разделе «Обменники валюты»
Аватар NekiTIpad
Личностный и духовный рост. Уделяете ли вы этому время ?
От NekiTIpad в разделе «Курилка»
Аватар Prosvetlenniy
Apple смотрит в сторону рынка беспилотных авто
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube