Dell демонстрирует ультратонкий монитор с поддержкой HDR10

На выставке CES 2017 компания Dell представила новый 27-дюймовый монитор Dell Ultrathin S2718D с поддержкой HDR. Компания заявила, что новинка стала самым тонким монитором в своём классе, однако точные габариты S2718D пока неизвестны. Монитор оснащается матрицей с разрешением 2560x1440 и поддерживает новую технологию HDR10, которая обеспечивает более яркие и "живые" цвета при просмотре динамического контента. На задней панели расположился порт USB Type-C для подключения внешних устройств.
Остальные характеристики Dell S2718D компания держит в секрете. Стоимость новинки в США составит $700. Там монитор поступит в продажу 23 марта, но Dell обещает вскоре после этого запустить устройство и на международном рынке.
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