ПриватБанк бесплатно открывает счета предпринимателям в онлайн режиме

Частные предприниматели могут бесплатно открыть банковский счет непосредственно на сайте ПриватБанка. Как сообщили в банке, весь процесс открытия счета банка в режиме онлайн занимает не более 5 минут.
“За неделю более тысячи украинских предпринимателей уже открыли счета на нашем сайте, - рассказал руководитель направления обслуживание малого и среднего бизнеса ПриватБанка Александр Николенко. - Ведь это не только очень удобно – счет можно открыть за несколько минут без визита в банк, но еще и выгодно – в режиме онлайн счет открывается абсолютно бесплатно”.
Чтобы открыть банковский счет на сайте ПриватБанка, достаточно быть зарегистрированным предпринимателем и клиентом Приватбанка как физлицо (например, иметь карточку или депозит), и получить ЭЦП в Приват24 для частных клиентов.
Чаще всего счета открывают онлайн предприниматели сферы ИТ, бухгалтеры и аудиторы, предприниматели розничной и оптовой торговли. По количеству счетов, открытых онлайн, лидируют предприниматели из Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей.
По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine, счетами и другими услугами Приватбанка пользуются 56,1% юридических лиц и 69,7% частных предпринимателей, которые пользуются услугами украинских банков.
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