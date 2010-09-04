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Команда KeepKey назначила награду за поимку «рождественского хакера»

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награды Волшебный горшочек 
Команда KeepKey назначила награду за поимку «рождественского хакера»

Производитель аппаратных криптовалютных кошельков KeepKey предложил 30 биткоинов за поимку хакера, взломавшего электронную почту и твиттер компании.

26 декабря прошлого года CEO KeepKey Дэрин Стэнчфилд сообщил о том, что неизвестный хакер взломал его электронную почту и несколько адресов компании. Также он заявил об утере контроля над учетной записью в Twitter. На сегодняшний день все ресурсы за исключением Twitter-аккаунта уже находятся под контролем KeepKey.

Как заявил Дэрин Стэнчфилд, несмотря на это происшествие, средствам клиентов компании ничего не угрожает.

«Мы убедились в том, что повторное использование такого метода взлома ресурсов компании невозможно. Более того, адреса электронной почты, которые использовались для ведения бизнеса, теперь не связаны с учетными записями, содержащими сведения конфиденциального характера», — сообщил Стэнчфилд.

В ответ на письмо хакера, требовавшего заплатить ему 30 биткоинов за возврат информации, KeepKey предложил аналогичную сумму за информацию о злоумышленнике. Также об инциденте было уведомлено специальное подразделение ФБР.

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биткоин, новости
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