gllobex.biz - GlloBex

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Я не админ / владелец сайта
Старт был 03.01.2017 в 15-00 по МСК
О проекте:
Gllobex – это уникальный сервис, занимающийся инвестированием в разработку расширений (компоненты, модули и плагины) для open-source CMS (Joomla, WordPress, Opencart, Drupal и MODX) с целью извлечения прибыли от продажи лицензий и технической поддержки. Помимо этого, мы вкладываем инвестиции в разработку платных и бесплатных мобильных приложений для IOS и Android. Таким образом, у нас есть уникальная возможность заработка на рекламе (для бесплатных приложений) и на продажах в App Store и Android Market (для платных приложений).
Современные технологии развиваются семимильными шагами, что способствует появлению все большего количества сайтов и мобильных устройств, а соответственно растет и число людей, владеющих ими. Рынок CMS расширений и мобильных приложений только начинает развиваться, поэтому ключом нашего финансового успеха в долгосрочной перспективе является активная работа по инвестированию в разработку CMS расширений, приложений для IOS и Android, что и создает наши "множественные источники дохода".
Маркетинг:
Инвестиционный план:
1-4.99$ 55% в сутки на 2 дня (110%) Открыто
5-9.99$ 55.5% в сутки на 2 дня (111%) Закрыто
10-14.99$ 56% в сутки на 2 дня (112%) Закрыто
15-19.99$ 56.5% в сутки на 2 дня (113%) Закрыто
20-24.99$ 57% в сутки на 2 дня (114%) Закрыто
25-29.99$ 57.5% в сутки на 2 дня (115%) Закрыто
30-34.99$ 58% в сутки на 2 дня (116%) Закрыто
35-39.99$ 58.5% в сутки на 2 дня (117%) Закрыто
40-44.99$ 59% в сутки на 2 дня (118%) Закрыто
45-49.99$ 59.5% в сутки на 2 дня (119%) Закрыто
50-1000$ 60% в сутки на 2 дня (120%) Закрыто
Депозит включён в выплаты
Можно иметь не более одного депозита
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, Qiwi
Выплаты инстант
Минимальный вклад 1$
Минималка на вывод 0.1$
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 5% от вклада
Также есть возможность повысить рефку до 10 и 25%, для этого необходимо попасть в тройку лидеров по числу активных инвесторов либо по максимальному вкладу.
Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/club136280152
Почта: support@gllobex.biz
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете gllobex.biz:
Проект gllobex платит:
Новинка! Обзор на новый фаст с лимитами gllobex.biz - до 120% за 48 часов!
Свои отзывы о gllobex.biz можете оставлять в комментариях под темой.