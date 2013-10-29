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BBVA: Blockchain регулирование должно выйти за пределы Bitcoin

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BBVA: Blockchain регулирование должно выйти за пределы Bitcoin
Испанская банковская группа BBVA выпустила новую исследовательскую работу по вопросу Bitcoin и blockchain регулирования.

Опубликованная 2 января , нота высказывает мнение о текущем состоянии регулирования криптовалют, утверждая , что правила для частного использования blockchain отстают от регулирования для Bitcoin, как цифровой валюты".

Автор документа банка, BBVA менеджер по регулированию криптовалют, Хавьер Себастьян, утверждает , что регулирование будет необходимо для контроля корпоративных случаев использования blockchain. Тем не менее, он признал , что в настоящее время проходит лишь"разведочная фаза" технологии.

В целом, в записке приводятся доводы в пользу более неотложных мер для прояснения вопросов, которые могли сдержать запуск blockchain проектов, призывая к созданию "правовой базы, в которой определяется его правовой характер, в том числе применимых юрисдикций и законов, а также, как определяется ответственность в случае ошибки или неисправности ".

Себастьян пишет:

"Есть некоторые вопросы, которые являются общими для всех случаев, вытекающих из уникальных характеристик blockchain, которые должны быть решены как можно скорее."

В другом месте, автор утверждает, что ясность необходима в отношении юридической действительности записей, хранящихся через blockchain и могут ли смарт-контракты иметь обязательную юридическую силу.

Этот доклад является последним банковским исследованием в области криптовалют. Банк BBVA является одним из самых ранних институциональных движителей технологии биткоин, инвестировавший в криптобиржу Coinbase и выступающий в качестве одного из основателей консорциума blockchain R3CEV .

Перевод специально для форума MMGP.ru

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