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#1
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Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
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Flytrex привлек $3 млн. для доставки с помощью дронов
Когда глава Amazon Джефф Безос впервые заговорили о доставке беспилотниками еще в 2013 году, тогда это звучало как просто громкое пиар-заявление. Стандартный способ компаний публичного списка всматриваться в будущее, чтобы удерживать на плаву цены на акции и убеждать инвесторов, что компании остаются актуальными.
Но прошло три года и, несмотря на некий скептицизм становится понятно, что доставка коммерческими беспилотниками в ближайшее время станет обыденностью. Израильский стартап Flytrex совсем недавно привлек $3 млн. финансирования, чтобы реализовать свое решение доставки с помощью дронов.
Лид-инвестором раунда выступил швейцарский Armada VC, принадлежащий Даниэлю Эжертеру, а также инвесторы-ангелы Даниэль Гутенберг и Джоуи Лоу. Несколько неназванных частных инвесторов-ангелов также приняли участие.
Основатель и генеральный директор Flytrex Ярив Баш рассказывает, что стартап, который начал свою деятельность с создания "черного ящика" - бортовой самописец и облачный сервис для отслеживания персональных дронов, в настоящее время работает над рядом проектов в странах, где регуляторы наконец осознали, что беспилотники успешно используются для доставки.
Самое интересное по его мнению заключается в том, что различные регуляторы имеют различные проблемы, от управления движением до безопасности потребителей, которые должны быть решены.
Текущие проекты, над которыми работает Flytrex охватывают диапазон от доставка электронных деталей в Европу до доставки жизненно необходимых медикаментов в Африке. Один из проектов, который был обнародован - доставка посылок в партнерстве с "Укрпочтой", украинским национальным почтовым сервисом.
“Мы считаем, что рынок доставки беспилотниками достигнет $100 млрд. в ближайшие годы, это не очередное приложение с краткосрочной стратегией выхода, но яркая компания с долгосрочной целью изменить поведение покупателей – в дополнение к мгновенному онлайн шоппингу на всем пути товара к двери клиента.”, говорит Баш в заявлении.
Платформа Flytrex направлена на компании, предоставляющие сервис доставки или крупных ритейлеров, которые хотят организовать доставку дронами. Платформа обеспечивает облачное решение для отслеживания и управления доставки с помощью дронов, но компания также занимается разработкой оборудования для доставки point -to -point или point -to -area.
Баш поясняет, что решение компании не предусматривает непосредственную посадку дрона на задний двор дома или сад или дорогу, так как это было бы слишком опасно. Вместо этого дрон Flytrex будет оставаться в небе на безопасной высоте, но по требованию опустит пакет через провод (см. рисунок выше).
В будущем надо также решить проблему управления воздушным движением и заторов. Хотя, в типичной для стартапа манере Баш говорит, что это будет "наличие хорошей проблемы", так как это будет означать, что доставка беспилотниками наконец-то обыденное дело.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/01/03/fl...ivery-a-thing/
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