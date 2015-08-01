Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,085 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Flytrex привлек $3 млн. для доставки с помощью дронов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:14
#1
Премиум
 
Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 547
Благодарностей: 65
КП: 0.066
Flytrex привлек $3 млн. для доставки с помощью дронов
Когда глава Amazon Джефф Безос впервые заговорили о доставке беспилотниками еще в 2013 году, тогда это звучало как просто громкое пиар-заявление. Стандартный способ компаний публичного списка всматриваться в будущее, чтобы удерживать на плаву цены на акции и убеждать инвесторов, что компании остаются актуальными.
Но прошло три года и, несмотря на некий скептицизм становится понятно, что доставка коммерческими беспилотниками в ближайшее время станет обыденностью. Израильский стартап Flytrex совсем недавно привлек $3 млн. финансирования, чтобы реализовать свое решение доставки с помощью дронов.
Лид-инвестором раунда выступил швейцарский Armada VC, принадлежащий Даниэлю Эжертеру, а также инвесторы-ангелы Даниэль Гутенберг и Джоуи Лоу. Несколько неназванных частных инвесторов-ангелов также приняли участие.
Основатель и генеральный директор Flytrex Ярив Баш рассказывает, что стартап, который начал свою деятельность с создания "черного ящика" - бортовой самописец и облачный сервис для отслеживания персональных дронов, в настоящее время работает над рядом проектов в странах, где регуляторы наконец осознали, что беспилотники успешно используются для доставки.
Самое интересное по его мнению заключается в том, что различные регуляторы имеют различные проблемы, от управления движением до безопасности потребителей, которые должны быть решены.
Текущие проекты, над которыми работает Flytrex охватывают диапазон от доставка электронных деталей в Европу до доставки жизненно необходимых медикаментов в Африке. Один из проектов, который был обнародован - доставка посылок в партнерстве с "Укрпочтой", украинским национальным почтовым сервисом.
“Мы считаем, что рынок доставки беспилотниками достигнет $100 млрд. в ближайшие годы, это не очередное приложение с краткосрочной стратегией выхода, но яркая компания с долгосрочной целью изменить поведение покупателей – в дополнение к мгновенному онлайн шоппингу на всем пути товара к двери клиента.”, говорит Баш в заявлении.
Платформа Flytrex направлена на компании, предоставляющие сервис доставки или крупных ритейлеров, которые хотят организовать доставку дронами. Платформа обеспечивает облачное решение для отслеживания и управления доставки с помощью дронов, но компания также занимается разработкой оборудования для доставки point -to -point или point -to -area.
Баш поясняет, что решение компании не предусматривает непосредственную посадку дрона на задний двор дома или сад или дорогу, так как это было бы слишком опасно. Вместо этого дрон Flytrex будет оставаться в небе на безопасной высоте, но по требованию опустит пакет через провод (см. рисунок выше).
В будущем надо также решить проблему управления воздушным движением и заторов. Хотя, в типичной для стартапа манере Баш говорит, что это будет "наличие хорошей проблемы", так как это будет означать, что доставка беспилотниками наконец-то обыденное дело.

Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/01/03/fl...ivery-a-thing/

__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
TTLuck2017 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Amazon получил патент на дирижабль-склад для доставки с помощью дронов Еvgeniwolf Новости технологий и интернета 12 01.01.2017 15:19
Azur Drones, предлагающий видеонаблюдение с помощью дронов, привлек €3.5 млн. kingcasha Горячие новости 4 24.12.2016 10:18
Prenav, разрабатывающая дронов для сбора данных об инфраструктуре привлек $6.5 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 23 23.11.2016 14:28
Стартап Zipline привлек $25 млн для доставки медикаментов с помощью своих дронов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 43 20.11.2016 23:00
Facebook подключит всех к интернету с помощью дронов Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.08.2015 01:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ХЫШНИК
орёл/решка (тест)
От ХЫШНИК в разделе «Торговые стратегии»
Аватар moskva
Белый дом признал ошибочность опросов о победе Клинтон
От moskva в разделе «Политика и экономика»
Аватар No problem!
HourlyOrder - hourlyorder.com
От No problem! в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар monhyip
7profits - 7profits.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
В Бразилии увеличился объем торговых операций с Bitcoin
От moskva в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Monitorer
play-transfer.com - Play-Transfer
От Monitorer в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube