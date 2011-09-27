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Компания по производству электроавтобусов - Proterra, привлекла $140 млн

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Компания по производству электроавтобусов - Proterra, привлекла $140 млн

Tesla Motors и BMW уже давно выпускают электроавтомобили, при этом новые улучшения позволяют использовать автопилот. Но конкурентная борьба ведется только за область легковых автомобилей, компании совсем забыли про такой востребованный вид транспорта, как автобусы.

Калифорнийская компания Proterra Inc., стало одной из первых компаний занявшейся выпуском электороавтобусов. В сентябре этого года, была выпущена новая серия автобусов Catalyst E2, способных преодолеть расстояние в 350 миль на одном заряде аккумулятора. Сегодня, Proterra сообщила о привлечении $140 млн в 5 раунде приема инвестиций, для расширения серийного производства. Этот финансовый раунд, еще раз подтвердил заинтересованность инвесторов в выпуске электроавтобусов, причиной тому стала сумма полученных средств почти достигшая показателя общей суммы за предыдущие 4 раунда -$150 млн.

Для сбора средств Proterra заключила партнерство с J.P. Morgan. К сожалению, имя основного инвестора, осуществившего вложений на сумму $40 млн не раскрывается. Среди общего числа партнеров, можно увидеть Tao Capital Partners, Kleiner Perkins, GM Ventures и др.

Полученные финансы будут использованы для увеличения числа производимых автобусов на 300% на заводе в Южной Каролине, а также запуска новой производственной линии неподалеку от Лос-Анджелеса. Часть средств будет направлена на продолжение исследований и разработок грузовых электрических транспортных средств. В качестве дополнительных затрат, компания рассматривает увеличения числа опытных сотрудник отдела разработки и сбыта.

Количество продаваемой техники растет с каждым годом. Так в 2015 году было продано всего 76 единиц, а в 2016 уже 190. Основным нежеланием покупать электроавтобусы остается пробег, но учитывая новые разработки и рост граничного расстояния в Catalyst E2, перевозчики все больше задумываются о замене старого автопарка.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
автомобиль, инвестиции, инновации, технологии
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