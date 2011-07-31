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Нацбанк Украины запретил платить наличными больше 50 тыс. гривен

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Старый Сегодня, 17:51
#1
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Имя: Антон
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Нацбанк Украины запретил платить наличными больше 50 тыс. гривен


Купить что-либо дороже 50 тыс. грн за наличный расчет на Украине с 4 января 2017 года станет невозможно. Запрет объясняют необходимостью развития безналичных расчетов
С 4 января 2017 года на Украине размер максимальной суммы расчетов наличными по договорам купли-продажи между физическими лицами, а также по расчетам между физическими и юридическими лицами снижается со 150 тыс. до 50 тыс. грн (примерно $1845), следует из сообщения Нацбанка Украины (НБУ).

В сообщении регулятора отмечается, что расчеты на сумму свыше 50 тыс. грн должны осуществляться в безналичном виде, путем перечисления средств на банковские счета, в том числе депозит нотариуса. При этом безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений.

«Установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. грн не причинит неудобств гражданам и не затронет ежедневных покупок населения, поскольку будет касаться только крупных приобретений (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов и т.д.)», — подчеркивается в сообщении НБУ.

Сокращение предельной суммы наличных расчетов, по мысли разработчиков ограничительного документа, должно обеспечить стабильное поступление наличности в банки и ускорение развития безналичных расчетов.

В сообщении НБУ отмечается, что ограничение гражданам возможности проводить расчеты наличными деньгами соответствует принятым в Европе правилам. По данным НБУ, в Испании максимальная сумма, которую один может заплатить другому наличными, равняется €2500, в Греции — €1500, во Франции, Португалии и Италии — €1000.

Власти России также неоднократно заявляли о возможности введения ограничений на расчеты наличными средствами для физических лиц. В 2012 году даже был разработан проект закона, предусматривающего запрет с 1 января 2014 года оплачивать наличными покупки стоимостью свыше 600 тыс. руб. Позднее Минфин выступал за ограничение наличных расчетов для граждан суммой в 300 тыс. руб., однако в ноябре 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов заверил, что правительство не обсуждает введения таких ограничений.

«Россия на это не пойдет», — заявил Шувалов, пояснив, что доказывать преимущество безналичного способа оплаты нужно «через технологии».

Контроль за соблюдением постановления НБУ о порядке проведения расчетов наличными деньгами возложен на налоговые органы.

Напомним, что в октябре 2016 года НБУ обязал банки и небанковские учреждения страны прекратить предоставление услуг международных платежных систем, зарегистрированных в России, — «Колибри» (управляется Сбербанком), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (Юниаструм Банк), международные денежные переводы «Лидер» (НКО «АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк).

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Метки
наличные, украина
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