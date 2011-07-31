WhatsApp намерен отключить приложение для миллионов пользователей

В Новом Году старым гаджетам придётся несладко, ведь, в связи с их моральным устареванием, от них начинают отказываться разработчики программного обеспечения. Новогодним, но, увы, не особо приятным подарком, порадовали создатели широкоизвестного приложения WhatsApp.
Согласно сообщению великобританского издания Daily Express, разработчики компании, создавшей популярную программу для переписки WhatsApp, намерены прекратить поддержу работы своего приложения.
Программа WhatsApp будет не доступна для устройств Windows Phone 7, смартфонов с операционной системой Android версий 2.1 и 2.2, а также для iPhone 3GS. Разработчики отмечают, что данные устаревшие аппараты не смогут поддерживать новый функционал, которые в будущем появится в WhatsApp. По решению разработчиков, программа будет функционировать на Blackberry 10, Blackberry OS, Nokia Symbian S60 и Nokia S40 несколько дольше до 30 июня настоящего года.
Справка: WhatsApp известный бесплатный мессенджер, который используют около 13% от всего населения земного шара - более миллиарда человек.
По материалам ria.ru
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