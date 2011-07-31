Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,077 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

WhatsApp намерен отключить приложение для миллионов пользователей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:42
#1
Любитель
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 1,399
Благодарностей: 61
КП: 0.204
WhatsApp намерен отключить приложение для миллионов пользователей


В Новом Году старым гаджетам придётся несладко, ведь, в связи с их моральным устареванием, от них начинают отказываться разработчики программного обеспечения. Новогодним, но, увы, не особо приятным подарком, порадовали создатели широкоизвестного приложения WhatsApp.

Согласно сообщению великобританского издания Daily Express, разработчики компании, создавшей популярную программу для переписки WhatsApp, намерены прекратить поддержу работы своего приложения.

Программа WhatsApp будет не доступна для устройств Windows Phone 7, смартфонов с операционной системой Android версий 2.1 и 2.2, а также для iPhone 3GS. Разработчики отмечают, что данные устаревшие аппараты не смогут поддерживать новый функционал, которые в будущем появится в WhatsApp. По решению разработчиков, программа будет функционировать на Blackberry 10, Blackberry OS, Nokia Symbian S60 и Nokia S40 несколько дольше до 30 июня настоящего года.

Справка: WhatsApp известный бесплатный мессенджер, который используют около 13% от всего населения земного шара - более миллиарда человек.

По материалам ria.ru

Уникальность
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Заработок в интернете
Anton-writer на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Число пользователей Blockchain.info превысило 10 миллионов pilot10 Новости криптовалют 8 26.11.2016 19:52
В Google Play обнаружено Android-приложение, похищающее фото и видео пользователей kral85 Новости технологий и интернета 12 30.07.2016 19:29
WhatsApp хранит переписку пользователей даже после ее удаления kral85 Новости технологий и интернета 0 30.07.2016 18:19
Госдума будет наказывать пользователей Google и WhatsApp CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 11 27.08.2015 18:23
Новый sms-троян опустошает счета пользователей WhatsApp Juliabest Новости в мире финансов и инвестиций 1 05.07.2015 17:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар meller
Инвестиции в облачный майнинг
От meller в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватар Dor87
Счетная палата уличила «Роснано» в сделках с заинтересованностью и в неэффективности
От Dor87 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
Стартап в области больших данных Innovaccer привлек $15.6 млн.
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ilya-zu
Вопрос по Вордпрессу
От Ilya-zu в разделе «HTML & Веб-Дизайн»
Аватар admirus
ProfitMining-profitmining.com
От admirus в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар leenguyen01
Cryptcominer -Cryptcominer.com
От leenguyen01 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube