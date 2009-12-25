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Сегодня криптовалюте Bitcoin исполняется 8 лет

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Старый Сегодня, 17:39
#1
Мастер
 
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Сегодня криптовалюте Bitcoin исполняется 8 лет

Ровно 8 лет назад, а именно 03.01.2009 г. в 18:15:05 был включен генератор генезис-блока криптовлюты bitcoin.

Его создателем является некий Сатоши Накамото (англ. Satoshi Nakamoto). До сих пор не подтверждена и даже неизвестна настоящая личность человека изобретателя криптовалюты биткоин скрывающимся под этим псевдонимом.



Изначально генезис-блок сгенерировал 50 bitcoin, которые не возможно добыть майнингом или как-то израсходовать, а его хеш частично имеет текст на английском языке и содержит такие слова «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks». Это выражение заимствовано из оглавления ежедневной новостной газеты Великобритании The Times. Речь в этой статье велась о том, как канцлер казначейства Британии Алистер Дарлинг обязан был найти новые меры для спасения банковских учреждений в условиях текущего экономического кризиса.

Буквально через 6 суток после формарования Block #0 вышел релиз первой версии Bitcoin v0.1 и еще потом через 3 суток в интернете была проведена первая операция по переводу bitcoin. Адресатом выступил второй разработчик криптовалюты bitcoin Хэл Финни (Hal Finney).

Изначально криптовалюта bitcoin не пользовалась успехом и популяризировалась весьма медленно. Участники крипто-сообщества сначала только майнили bitcoin на личных ПК прямиком переводили ее между собой.

Относительно примерный курс биткоин был опубликован на ресурсе New Liberty Standard и 05.10.2009 г. составил 1,309.03 BTC за 1$, а 09.02.2011 года, за 1 BTC уже давали $1.
Впервые криптовалюта bitcoin была обменена на товар, это когда весной 2010 г. американец Ласло Ханеч обменял 10.000 BTC (приблизительно 10.000.000 долларов по сегодняшнему курсу) на пару пицц.

Курс рассчитывался по такой схеме: берется усредненная мощность потребляемая процессором, умножается на стоимость электроэнергии в Америке и делится на количество bitcoin, которое генерировалось ПК создателя.

На данный момент криптовалюту bitcoin используют миллионы человек в всем мире. А если верить прогнозу консалтинговой компании Juniper Research, то на конец 2019 г. количество активных пользователей bitcoin будет достигать 4.700.000 человек.

Значительно увеличился курс основной криптографической валюты. На 01.01.2017 г. курс bitcoin превысил уровень в 1000 долларов США, а его рыночная капитализация первый раз в истории перевалила за 16.000.000.000 долларов США.

Есть большие надежды на то, что впереди у криптовалюты bitcoin будет множество положительных трендов.

Также любопытно отметить, что сегодня в столичном клубе Chateau De Fantomas впервые пройдет мероприятие на котором будет официально отмечаться "День рождения Bitcoin в РФ". Организаторами праздника выступят CryptoForum Russia и Cryptomania.

По материалам: http://forklog.com/bitkoinu-ispolnilos-8-let

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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 17:40
#2
Интересующийся
 
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Инвестирую в: Интернет-биржи
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Re: Сегодня криптовалюте Bitcoin исполняется 8 лет
Ну что, это повод...
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Fanfurick на форуме  
Старый Сегодня, 17:45
#3
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Сообщений: 16,215
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Re: Сегодня криптовалюте Bitcoin исполняется 8 лет
повтор http://mmgp.ru/showthread.php?t=4907...1#post11984522
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