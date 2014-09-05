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Фото ASUS ZenFone AR опубликовали до анонса на CES

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Фото ASUS ZenFone AR опубликовали до анонса на CES
Инсайдер Эван Бласс (@evleaks) показал изображение первого смартфона ASUS с поддержкой технологии дополненной реальности Tango от Google.

Эван поделился изображением сматфона ASUS ZenFone AR в Twitter. Телефон оснастили основной и одной пополнительной камерами, а также двумя сенсорами. Они используются для определения глубины сцены, измерения расстояния до точки, размеров объектов. Это позволяет наносить виртуальные объекты на «живое» изображение по технологии Tango.





Также ASUS ZenFone AR поддерживает технологию виртуальной реальности Daydream и совместим со шлемом Daydream View. До этого Qualcomm случайно раскрыла в своем блоге, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 821.

Анонс ASUS ZenFone AR состоится в среду, 4 января, в рамках международной выставки CES 2017.

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