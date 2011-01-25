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Такси в Москва ( маленькая, но стабильная кнопка "бабло")
Бизнес на сдачи машин в аренду таксистам.
Почему именно это предложение выгодно:
Все машины будут Немецкие. За растоможку платить не надо , налоги в РФ платить не надо. Страховка немецкая до Урала на 5 лет. Номера сразу жёлтые( т.е. такие машины будут расхватывать для аренды как горячие пирожки). Сборка немецкая, это гарантирует качество сборки. Покупка непосредственно у производителя, что снижает стоимость авто. Сразу скажу, что нужно будет брать минимум 5 машин, лучше 10.
Опишу кратко, без расчётов и т.д. Расчёты будем делать по факту вложенных сумм. Доход инвестору будет идти только от выручки.
Есть немецкая фирма DRIMEX. У неё 350 представителей в РФ, и каждый день их становиться всё больше. Поэтому практически в любом регионе есть представители этой фирмы. Среди них и я.
Суть проста. Покупаем машины в Германии по оперативному лизингу ( такого вида лизинга в РФ не существует на сегодняшний день, а вот в Германии он есть) от лица DRIMEX. Далее возможны два случая:
1) Мы организуем компанию лизингополучателя в РФ. Эта фирма получает эти машины. И через эту фирму будут идти денежные потоки, но собственником машин будет DRIMEX. Через 5 лет машины становятся собственностью фирмы в РФ. Такой вариант не очень выгоден, потому как придётся платить некоторые налоги в РФ. В добавок появляются риски в РФ, которые эта компания обязана будет как-то покрыть;
2) Без фирмы в РФ. Большую часть рисков берёт на себя DRIMEX.
Вопрос с рисками ещё предстоит обсудить, условия могут измениться.
Если одна машина будет стоить 35 тыс евро, то её конечная стоимость по программе DRIMEX- 62 160 евро. В эту сумму входит и страховка, и налоги и годичные отчисления в «резервный фонд». Покупка и эксплуатация по оперативному лизингу ощутима уже через 2 года эксплуатации по сравнению с обычной схемой покупки авто.
Только около 50% от вложенной суммы пойдёт в сам проект, остальные средства пойдут на создание самой системы. Цифра может меняться.
Так же возможна покупка любого оборудования, заводов авто для собственных нужд и нужд компании, спецтехники и т.д. по оперативному лизингу.
В некоторых случаях компания DRIMEX готова работать с заблокированными иностранными счетами.