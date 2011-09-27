Фонд Alven Capital привлек $261 млн для инвестиций во французских предпринимателей

Венчурный фонд из Франции Alven Capital, был основан еще в 2000 году и к нынешнему моменту стал одним из самых главных игроков рынка инвестиций в Париже. Недавно компания завершила новый раунд приема инвестиций в Alven V, благодаря которому смогла собрать $261 млн. Сумма привлеченных средств, более чем в 2 раза превышает сумму собранных средств для Alven IV.
В течение всего 2016 года, венчурный фонд инвестировал в успешные стартапы основанные французскими предпринимателями. И планирует повторить успех и с новыми инвестициями.
Финансы Alven V, также как и в прошлых фондах, планируется распределить между 20-25 компаниями. Но сейчас, во время инвестиций в стартапы, французский фонд не планирует сотрудничать с другими крупными компаниями. Они хотят осуществлять поддержание стартапов самостоятельно, для получения большей выгоды в последующем.
Все собранные средства фонда, обычно поступают от партнеров не включающих крупные французские компании или стратегических инвесторов.
Показательным фактором, является активность участников Alven IV, реинвестировавших средства в Alven V. При это в новый фонд осуществили инвестиции и партнеры из общего портфеля Alven.
Инвестиционная стратегия фонда очень проста, Alven Capital вкладывается средства на ранних этапах развития технологических компаний имеющих французские корни. Общая сумма первоначальных инвестиций в одну компанию, граничит в пределах 200 тыс-7 млн евро, с последующей возможностью увеличения суммы до 30 млн евро.
Каждый год, венчурному фонду удается достигать невероятных показателей в 30% валовой прибыли, что и позволило компании стать лидером французского рынка. На данный момент, фондом управляет всего 6 человек Гийом Обен, Чарльз Летоурнер, Жереми Узан, Раффи Камбер, Родольф Менегаукс и Франсуа Метеер.
Перевод специально для MMGP.ru