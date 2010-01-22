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Пророчества о России сбываются

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Старый Сегодня, 17:02
#1
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Форекс-блогер
 
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Имя: Наталья
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награды Волшебный горшочек 
Пророчества о России сбываются
Нашла в сети несколько очень интересных пророчеств знаменитых предсказателей... думаю, форумчанам будет интересно почитать...

"Американский ясновидец Дэнтон Бринки: "Следите за Россией — каким путём пойдёт Россия, таким же путём вслед за ней пойдёт и весь остальной Мир"

Американская ясновидящая Джейн Диксон: Природные катаклизмы начала 21-го века и все вызванные ими глобальные бедствия меньше всего затронут именно Россию, и ещё меньше затронут они русскую Сибирь. У России откроется возможность бурного и мощного развития. Надежды Мира и его возрождение придут именно из России.

Предсказания итальянской ясновидицы Мавис: У России очень интересное будущее, которого абсолютно никто в мире не ожидает от России. Именно русские положат начало перерождению всего Мира. И никто не представляет, сколь глубоки будут эти перемены во всём огромном мире, вызванные именно Россией. В России оживёт даже самая глубокая провинция, появится и вырастет очень много новых городов на самой периферии … Россия достигнет такого уникально высокого уровня развития, которого нет сейчас и даже к тому времени не будет ни у одного даже самого развитого государства в мире … Потом за Россией потянутся и все остальные страны … Прежний нынешний западный путь развития земной цивилизации очень скоро заменит новый и именно российский путь.

Ванга предсказывала в 1996 году: Новый человек под знаком Нового Учения явится в России, и он будет править Русью всю жизнь …Новое учение придёт из России — это самое древнее и самое истинное учение — распространится по всему миру и придёт день, когда все религии в мире исчезнут, и их заменит это новое философское учение Огненной Библии. В Россию вернётся социализм в новой форме, в России будут крупные коллективные и кооперативные сельские хозяйства, и снова восстановится бывший Советский Союз, но союз уже новый. Россия будет крепнуть и расти, никому не дано остановить Россию, нет такой силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия всё сметёт на своём пути, и не только сохранится, но и станет единоличной безраздельной «хозяйкой мира», и даже Америка в 2030-х годах признает полное превосходство России. Россия вновь станет сильной и могучей настоящей империей, и вновь станет называться по старому древнему имени Русь.

Ясновидящий Эдгар Кейси предрекал: Не успеет ещё закончиться 20-й век, как в СССР наступит крах коммунизма, но Россию, освободившуюся от коммунизма ждёт не прогресс, а очень тяжёлый кризис. Однако, уже после 2010 года прежний СССР возродится, но возродится уже в новом виде. Именно Россия возглавит возродившуюся цивилизацию Земли, и центром этого возрождения всего мира станет Сибирь. Через Россию в остальной мир придёт надежда прочного и справедливого мира.

Предсказание Парацельса: Есть один народ, который Геродот называл гипербореями — прародителями всех народов и всех земных цивилизаций — ариями, что означает «благородные». Нынешнее название исконной земли этого древнего народа — Московия. Гипербореи в своей бурной будущей истории познают много — и страшный упадок с великим множеством всевозможных бедствий и мощный великий расцвет с великим множеством всевозможных благ, который наступит уже в начале 21-го века, т.е. ещё до 2040 года.

Пророчество 1930 года святителя Феофана Полтавского: Россия воскреснет из мёртвых и весь мир удивится …Того православия, что было в России прежде, уже не будет, но истинная вера не только возродится, но и восторжествует."

Да будет так!
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