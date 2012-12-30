Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,077 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Почта России закупит смартфоны на 195 млн рублей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:55
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,642
Благодарностей: 512
КП: 0.081
Почта России закупит смартфоны на 195 млн рублей
Почта России планирует закупить 15 тысяч смартфонов с защитными чехлами по средней цене 13 тысяч рублей за штуку, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. Максимальная цена всей закупки — 195 млн рублей.

Согласно указанным требованиям, смартфон должен иметь диагональ от 5 до 5,5 дюйма, минимальное разрешение экрана 1280×720 точек и основную камеру не хуже 8 Мп, пишет «Коммерсант». Процессор должен быть минимум четырехъядерный с частотой от 1,2 ГГц.

«Речь идет о мобильных почтового-кассовых терминалах — смартфонах с предустановленными приложениями, которые позволяют принимать у клиентов на дому платежи за ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги», — пояснили ТАСС в Почте России. Сейчас подобными терминалами оснащены 10 тысяч почтальонов.

Министр связи Николай Никифоров написал в Twitter, что приглашает всех производителей принять участие в поставке.

Приглашаем всех производителей принять участие в поставке 15.000 смартфонов на мобильной ОС из реестра ???????? ПО https://t.co/6xEy3XAYSe
— Николай Никифоров (@nnikiforov)

источник
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 17:38.
OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 17:10
#2
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 3,428
Благодарностей: 1,339
КП: 0.221
Re: Почта России закупит смартфоны на 195 млн рублей
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
у клиентов на дому платежи за ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги», —
Может эта услуга и пользуется спросом у населения,по мне так мне не нужно,чтобы кто-то посторонний ходил ко мне домой.Проще сходить в ближний Сбербанк и уладить все свои вопросы по платежам.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Я инвестирую вместе с Е-invest.Biz
akva31z на форуме  
Старый Сегодня, 17:12
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,292
Благодарностей: 559
КП: 0.043
Re: Почта России закупит смартфоны на 195 млн рублей
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
15.000 смартфонов на мобильной ОС из реестра ????????
Да там будет Селфиш ОС от компании Джолла это уже давно известно. Так что почта россии будет разве что мобильна только внутри компании, так как Селфиш не совместима с Андроид и Айос
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Надежный хостинг для ваших сайтов
Инвестируй в стартапы - получай прибыль!
ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 17:44
#4
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,642
Благодарностей: 512
КП: 0.081
Автор темы Re: Почта России закупит смартфоны на 195 млн рублей
Цитата:
Сообщение от ttxz Посмотреть сообщение
Да там будет Селфиш ОС от компании Джолла это уже давно известно. Так что почта россии будет разве что мобильна только внутри компании, так как Селфиш не совместима с Андроид и Айос
А почему нельзя было установить операционную систему Android или iOS? Или там лицензию для каждой этой операционной системы отдельно покупать?
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Почта России» получит 1,06 млрд рублей за пункты доступа в интернет Clic Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.08.2016 14:25
ВТБ И «Почта России» подписали соглашение о создании «Почта банка» putoran Новости в банковской сфере и страховании 6 24.04.2016 21:04
«Почта» России инвестирует в «Почтовый банк» 10 млрд рублей impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.08.2015 23:36
«Почта России» потратит 18 млрд рублей на вывод IT-инфраструктуры из 90-х Anastasia Kochetkova Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.05.2015 01:36
Почта России продаёт WMZ по 38 рублей (это типа как 100 рублей продавать за 95) Atlantik Новости в мире финансов и инвестиций 12 18.10.2014 22:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VictorSamus
Сервис BetOnMoney привлек более $45 000 инвестиций на платформе Startupum
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар digitalo
Пари
От digitalo в разделе «Барахолка»
Аватара нет
На Украине предложили сажать на 10 лет за отрицание «российской агрессии»
От Happy Money в разделе «Политика и экономика»
Аватар nitroade
[Новая Тактика] Пальцем в Небо, аля Лобанов :)
От nitroade в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Knjaz
games-investment.com - Games Investment
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MonitoringFF
bowling-club.biz - Bowling-club (бывший CardsLife)
От MonitoringFF в разделе «Экономические игры»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube