Почта России закупит смартфоны на 195 млн рублей

Почта России планирует закупить 15 тысяч смартфонов с защитными чехлами по средней цене 13 тысяч рублей за штуку, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. Максимальная цена всей закупки — 195 млн рублей.
Согласно указанным требованиям, смартфон должен иметь диагональ от 5 до 5,5 дюйма, минимальное разрешение экрана 1280×720 точек и основную камеру не хуже 8 Мп, пишет «Коммерсант». Процессор должен быть минимум четырехъядерный с частотой от 1,2 ГГц.
«Речь идет о мобильных почтового-кассовых терминалах — смартфонах с предустановленными приложениями, которые позволяют принимать у клиентов на дому платежи за ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги», — пояснили ТАСС в Почте России. Сейчас подобными терминалами оснащены 10 тысяч почтальонов.
Министр связи Николай Никифоров написал в Twitter, что приглашает всех производителей принять участие в поставке.
Приглашаем всех производителей принять участие в поставке 15.000 смартфонов на мобильной ОС из реестра ???????? ПО https://t.co/6xEy3XAYSe
— Николай Никифоров (@nnikiforov)
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