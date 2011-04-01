kofal Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 01.04.2011 Сообщений: 15 Благодарностей: 4 КП: 0.000

Моя LIVE стратегия ставок на футбол



Стратегия заключаются в следующем:

Ставим только на футбол и на ТБ 0.5 в первом тайме или простым языком на забитый гол в первом тайме.



ММ: первая ставка делается в 2% от депозита.



КФ: Коэффициенты выбираем от 1.4 до 2.5



Далее ситуация может развиваться в двух направлениях



1. Ставка зашла.

2. Ставка не зашла.



Если ставка зашла, следующую ставку ставим с таким же ММ.



Если ставка не зашла, то следующую ставку увеличиваем в 2 раза. Для того, что бы отбить предыдущую ставку. Если позволяет банк и вы хотите заработать и отбить потери первой ставки, тогда увеличиваем в 3 раза. Но наша цель частично отбить потери первой ставки.

Отмечу, что мы не ставим на «обум», а выбираем матчи с хорошей статистикой по ударам в створ ворот или по опасным атакам.

Вот пример:



Пример:

Банк 1 000 рублей. Первая ставка 2% или 20 рублей. КФ 1.4

- ставка зашла 20*1.4 = 28 или +8 рублей прибыли или 0.8% прибыли

- ставка не зашла, ставим (20*2)40*1.4 = 56 или +16 рублей или 0.4% убытка по 2-м ставкам ИЛИ ставка не зашла, ставим (20*3)60*1.4 = 84 или +24 рублей или 0.4% прибыли.





Как видите, варианты могут быть разные.



1. Ставки очень часто заходят.

2. Часто бывает, что попадаются игры, где есть очевидный фаворит (много ударов в створ ворот, большой процент владения мячом).

3. Средний КФ выше и поэтому даже если есть убыток, то он отбивается очень быстро.

4. Максимальное количество увеличения ставки у меня было 3. Поэтому слить депозит – нереально.

5. Если ставку увеличивать не в 2 раза, а в 3 раза, то ставки выходят в плюс, при этом нужно контролировать банк.

6. Если ставить не в начале матча, а где то с 10 до 15 минуты, то можно получить хороший КФ. Хотя очень часто забивают до 10 минуты.















Если будут желающие на совместный лайв - пишите в скайп kofal87

Периодически буду выкладывать скриншот результатов. Многие относятся к ставкам как к разводу, но при это давайте не забывать, что форексе вас может кинуть брокер, рынок может пойти против трейдера или у трейдера может случиться срыв и он сольёт все деньги. С ХАЙПами вообще нет смысла сравнивать, вероятность потерять все деньги в ХАЙПе на много выше чем в любых других инструментах.Стратегия заключаются в следующем:Ставим только на футбол и на ТБ 0.5 в первом тайме или простым языком на забитый гол в первом тайме.ММ: первая ставка делается в 2% от депозита.КФ: Коэффициенты выбираем от 1.4 до 2.5Далее ситуация может развиваться в двух направлениях1. Ставка зашла.2. Ставка не зашла.Если ставка зашла, следующую ставку ставим с таким же ММ.Если ставка не зашла, то следующую ставку увеличиваем в 2 раза. Для того, что бы отбить предыдущую ставку. Если позволяет банк и вы хотите заработать и отбить потери первой ставки, тогда увеличиваем в 3 раза. Но наша цель частично отбить потери первой ставки.Отмечу, что мы не ставим на «обум», а выбираем матчи с хорошей статистикой по ударам в створ ворот или по опасным атакам.Вот пример:Пример:Банк 1 000 рублей. Первая ставка 2% или 20 рублей. КФ 1.4- ставка зашла 20*1.4 = 28 или +8 рублей прибыли или 0.8% прибыли- ставка не зашла, ставим (20*2)40*1.4 = 56 или +16 рублей или 0.4% убытка по 2-м ставкам ИЛИ ставка не зашла, ставим (20*3)60*1.4 = 84 или +24 рублей или 0.4% прибыли.Как видите, варианты могут быть разные.1. Ставки очень часто заходят.2. Часто бывает, что попадаются игры, где есть очевидный фаворит (много ударов в створ ворот, большой процент владения мячом).3. Средний КФ выше и поэтому даже если есть убыток, то он отбивается очень быстро.4. Максимальное количество увеличения ставки у меня было 3. Поэтому слить депозит – нереально.5. Если ставку увеличивать не в 2 раза, а в 3 раза, то ставки выходят в плюс, при этом нужно контролировать банк.6. Если ставить не в начале матча, а где то с 10 до 15 минуты, то можно получить хороший КФ. Хотя очень часто забивают до 10 минуты.Если будут желающие на совместный лайв - пишите в скайп kofal87Периодически буду выкладывать скриншот результатов.

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