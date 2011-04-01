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Моя LIVE стратегия ставок на футбол

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:16
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Старый Сегодня, 16:08
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.04.2011
Сообщений: 15
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Моя LIVE стратегия ставок на футбол
Многие относятся к ставкам как к разводу, но при это давайте не забывать, что форексе вас может кинуть брокер, рынок может пойти против трейдера или у трейдера может случиться срыв и он сольёт все деньги. С ХАЙПами вообще нет смысла сравнивать, вероятность потерять все деньги в ХАЙПе на много выше чем в любых других инструментах.

Стратегия заключаются в следующем:
Ставим только на футбол и на ТБ 0.5 в первом тайме или простым языком на забитый гол в первом тайме.

ММ: первая ставка делается в 2% от депозита.

КФ: Коэффициенты выбираем от 1.4 до 2.5

Далее ситуация может развиваться в двух направлениях

1. Ставка зашла.
2. Ставка не зашла.

Если ставка зашла, следующую ставку ставим с таким же ММ.

Если ставка не зашла, то следующую ставку увеличиваем в 2 раза. Для того, что бы отбить предыдущую ставку. Если позволяет банк и вы хотите заработать и отбить потери первой ставки, тогда увеличиваем в 3 раза. Но наша цель частично отбить потери первой ставки.
Отмечу, что мы не ставим на «обум», а выбираем матчи с хорошей статистикой по ударам в створ ворот или по опасным атакам.
Вот пример:

Пример:
Банк 1 000 рублей. Первая ставка 2% или 20 рублей. КФ 1.4
- ставка зашла 20*1.4 = 28 или +8 рублей прибыли или 0.8% прибыли
- ставка не зашла, ставим (20*2)40*1.4 = 56 или +16 рублей или 0.4% убытка по 2-м ставкам ИЛИ ставка не зашла, ставим (20*3)60*1.4 = 84 или +24 рублей или 0.4% прибыли.


Как видите, варианты могут быть разные.

1. Ставки очень часто заходят.
2. Часто бывает, что попадаются игры, где есть очевидный фаворит (много ударов в створ ворот, большой процент владения мячом).
3. Средний КФ выше и поэтому даже если есть убыток, то он отбивается очень быстро.
4. Максимальное количество увеличения ставки у меня было 3. Поэтому слить депозит – нереально.
5. Если ставку увеличивать не в 2 раза, а в 3 раза, то ставки выходят в плюс, при этом нужно контролировать банк.
6. Если ставить не в начале матча, а где то с 10 до 15 минуты, то можно получить хороший КФ. Хотя очень часто забивают до 10 минуты.







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Периодически буду выкладывать скриншот результатов.
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