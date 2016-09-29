Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 16:16 Сегодня, 16:16 Сегодня, 16:06 #1 Invention Любитель

Пол: Мужской Адрес: Планета Земля Инвестирую в: HYIP Регистрация: 29.09.2016 Сообщений: 1,302 Благодарностей: 119 КП: 0.084 Что из 2016 года отразится в истории Интернет издание «Обозреватель» подвело итоги 2016 года. Множество вопросов которые пока остаются без ответов, новоиспеченные лидеры, давние споры, и шаткие перемирия – этот год был насыщен проишествиями, которые изменили общественно-политические устои многих стран и всего мира в целом.



Выборы изменившие мир



Совсем недавно состоялись выборы в Соединенных Штатах. Мало кто ожидал триумфа от Дональда Трампа, подавляющее большинство специалистов отдавали свое предпочтение его главному конкуренту Хиллари Клинтон. Однако случилось то что случилось – 9 ноября появились предварительные итоги выборов, и они ясно показывали преимущество республиканца. Чуть позже пошли народные протесты, обвалы на фондовых биржах и слишком осторожные высказывания лидеров других стран.



По сей день Европа и Азия могут только догадываться какое направление выберет сорок пятый президент Америки. Он не однократно заявлял, что будет пытаться наладить дружеские отношения с Россией, однако на сколько искренними были эти заявления пока остается загадкой. Но одно ясно точно – в будущем США будут становиться более изолированными от других стран, учитывая слишком независимые планы республиканца.





Начало распада ЕС



В июне состоялся один из самых неожиданных референдумов, на котором Великобритания заявила что покидает Евросоюз. Brexit стал событием, разделившим историю Европейского Союза на до и после. По данным социологических опросов было очевидно, что мнение народа на этот счет поделилось практически поровну. Но в конечно счете евроскептики все-таки одержали победу.



Англия всегда занимала некое особенное место в Евросоюзе, и несколько лет назад мало кто поддерживал идею выхода из ЕС. Но на фоне греческого кризиса, наплыва мигрантов и некоторых других событий евроскептические мнения все больше распространялись как среди народа Британии так и других стран.



Выход из Европейского Союза – это весьма сложный процесс, который ранее не совершала ни одна страна, это действие может затянуться на несколько лет, но теперешние власти Великобритании дают понять, что готовы пройти весь этот нелегкий путь.

Можно ли Brexit считать началом конца Европейского Союза, пока сложно сказать, но очевидно он уже не будет таким как раньше. Власти заявляют об экзистенциальном кризисе и неизбежности радикальных реформ.





Сирийский конфликт



Сирия стала эпицентром столкновения политических интересов. Террористическая деятельность Исламского Государства, и стремление президента Башара Асада остаться при власти благодаря поддержке России, повлекли сотни тысяч человеческих жертв.



Кроме того, этот конфликт накалил отношения между Соединенным Штатами, Европейским Союзом и Россией. Однако одержав победу на выборах Дональд Трамп заявил, что основным врагом Америки в этом вооруженном конфликте станет ИГИЛ, а Россию можно рассматривать как партнера для быстрейшего разрешения этого столкновения.





Панамские бумаги



Весной произошел «Панамагейт» – самая крупная в истории утечка секретной информации об обладателях офшорных счетов. В публичный доступ попало почти 12 миллионов документов, которые содержали приватные данные 214 тысяч предприятий.



Обнародование этих материалов стало причиной арестов более $110 млн, теневых активов. В актах числились 12 президентов, 128 политиков и других аторитетных личностей. Среди них были лидеры стран Украины и России, премьеры Исландии, Пакистана, Саудовской Аравии и другие политические деятели с мировым именем. Глава правительства Исландии после этого слива оставил свой пост а в след за ним и министр промышленности Испании.





Турецкий переворот



В июле по всем миру распространилась информация о том, что в Турции начался военный переворот. Силовые структуры изъявили свое желание захватить власть с целью восстановления конституционного порядка. Это восстание было подавлено в кратчайшие сроки, но жертв избежать не удалось: по официальным данным было убито 265 человек, и сотни людей арестованы.



Кроме того, эти волнения не прошли бесследно – в стране начались массовые репрессии, которые были осуждены Западом. В результате были испорчены отношения Анкары и Брюсселя, а возможность Турции обрести безвизовый режим, и тем более войти в состав Евросоюза остались под большим сомнением. Но не смотря на это, отношения Турции и России слегка наладились (если конечно закрыть глаза на Сирию).





И наконец то Мир



В Колумбии положен конец вооруженным столкновениям, которые длились 50 лет, и которые забрали жизни 200 000 человек. Вооруженные силы (которые ранее были признаны террористическими группировками) подписали перемирие с руководством стран. По условиям договоренности, колумбийским боевикам должно быть обеспечено право на амнистию и участие в выборах. Однако позже появился риск срыва этого перемирия, так как на референдуме колумбийцы заявили, что их не устраивает достигнутое соглашение.



Еще одно перемирие произошло между США и Кубой, наконец то были восстановлены дипломатические отношения. Но и в этом случае еще рано говорить о том на сколько длительным окажется этот мир, скоро Трамп придет к власти, а он скорее всего не собирается содействовать этой дружбе.



Специально для mmgp.ru Совсем недавно состоялись выборы в Соединенных Штатах. Мало кто ожидал триумфа от Дональда Трампа, подавляющее большинство специалистов отдавали свое предпочтение его главному конкуренту Хиллари Клинтон. Однако случилось то что случилось – 9 ноября появились предварительные итоги выборов, и они ясно показывали преимущество республиканца. Чуть позже пошли народные протесты, обвалы на фондовых биржах и слишком осторожные высказывания лидеров других стран.По сей день Европа и Азия могут только догадываться какое направление выберет сорок пятый президент Америки. Он не однократно заявлял, что будет пытаться наладить дружеские отношения с Россией, однако на сколько искренними были эти заявления пока остается загадкой. Но одно ясно точно – в будущем США будут становиться более изолированными от других стран, учитывая слишком независимые планы республиканца.В июне состоялся один из самых неожиданных референдумов, на котором Великобритания заявила что покидает Евросоюз. Brexit стал событием, разделившим историю Европейского Союза на до и после. По данным социологических опросов было очевидно, что мнение народа на этот счет поделилось практически поровну. Но в конечно счете евроскептики все-таки одержали победу.Англия всегда занимала некое особенное место в Евросоюзе, и несколько лет назад мало кто поддерживал идею выхода из ЕС. Но на фоне греческого кризиса, наплыва мигрантов и некоторых других событий евроскептические мнения все больше распространялись как среди народа Британии так и других стран.Выход из Европейского Союза – это весьма сложный процесс, который ранее не совершала ни одна страна, это действие может затянуться на несколько лет, но теперешние власти Великобритании дают понять, что готовы пройти весь этот нелегкий путь.Можно ли Brexit считать началом конца Европейского Союза, пока сложно сказать, но очевидно он уже не будет таким как раньше. Власти заявляют об экзистенциальном кризисе и неизбежности радикальных реформ.Сирия стала эпицентром столкновения политических интересов. Террористическая деятельность Исламского Государства, и стремление президента Башара Асада остаться при власти благодаря поддержке России, повлекли сотни тысяч человеческих жертв.Кроме того, этот конфликт накалил отношения между Соединенным Штатами, Европейским Союзом и Россией. Однако одержав победу на выборах Дональд Трамп заявил, что основным врагом Америки в этом вооруженном конфликте станет ИГИЛ, а Россию можно рассматривать как партнера для быстрейшего разрешения этого столкновения.Весной произошел «Панамагейт» – самая крупная в истории утечка секретной информации об обладателях офшорных счетов. В публичный доступ попало почти 12 миллионов документов, которые содержали приватные данные 214 тысяч предприятий.Обнародование этих материалов стало причиной арестов более $110 млн, теневых активов. В актах числились 12 президентов, 128 политиков и других аторитетных личностей. Среди них были лидеры стран Украины и России, премьеры Исландии, Пакистана, Саудовской Аравии и другие политические деятели с мировым именем. Глава правительства Исландии после этого слива оставил свой пост а в след за ним и министр промышленности Испании.В июле по всем миру распространилась информация о том, что в Турции начался военный переворот. Силовые структуры изъявили свое желание захватить власть с целью восстановления конституционного порядка. Это восстание было подавлено в кратчайшие сроки, но жертв избежать не удалось: по официальным данным было убито 265 человек, и сотни людей арестованы.Кроме того, эти волнения не прошли бесследно – в стране начались массовые репрессии, которые были осуждены Западом. В результате были испорчены отношения Анкары и Брюсселя, а возможность Турции обрести безвизовый режим, и тем более войти в состав Евросоюза остались под большим сомнением. Но не смотря на это, отношения Турции и России слегка наладились (если конечно закрыть глаза на Сирию).В Колумбии положен конец вооруженным столкновениям, которые длились 50 лет, и которые забрали жизни 200 000 человек. Вооруженные силы (которые ранее были признаны террористическими группировками) подписали перемирие с руководством стран. По условиям договоренности, колумбийским боевикам должно быть обеспечено право на амнистию и участие в выборах. Однако позже появился риск срыва этого перемирия, так как на референдуме колумбийцы заявили, что их не устраивает достигнутое соглашение.Еще одно перемирие произошло между США и Кубой, наконец то были восстановлены дипломатические отношения. Но и в этом случае еще рано говорить о том на сколько длительным окажется этот мир, скоро Трамп придет к власти, а он скорее всего не собирается содействовать этой дружбе.Специально для mmgp.ru

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